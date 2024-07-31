Повторные взрывы в Киеве и области ночью 31 июля - масштабная воздушная тревога

Взрывы в окрестностях Киева и области — в КГВА сделали важное заявление для жителей
Взрывы на подступах к Киеву и Киевской области сейчас 31 июля связаны с работой сил противовоздушной обороны. Продолжается атака ударных беспилотников.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.
Ночная атака на Киев и область 31 июля
"Продолжается атака враждебных БпЛА. В области, и в частности на подступах к Киеву работает ПВО" , - отметили в ведомстве.
Также в КМВА призвали украинцев находиться в безопасных местах до объявления отбоя угрозы.
Перед этим воздушные силы призвали жителей Броваров и Обухова пройти в укрытие, а также предупреждали о движении ударного дрона в сторону Борисполя.
В настоящее время в Украине продолжается масштабная воздушная тревога из-за взлета истребителя-ракетоносителя МиГ-31К.
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