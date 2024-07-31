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Взрывы в окрестностях Киева и области — в КГВА сделали важное заявление для жителей

31 июля 2024 03:18
обновлено: 03:41
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Повторные взрывы в Киеве и области ночью 31 июля - масштабная воздушная тревога
Мощный взрыв в городе ночью. Иллюстративное фото: скриншот
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Взрывы на подступах к Киеву и Киевской области сейчас 31 июля связаны с работой сил противовоздушной обороны. Продолжается атака ударных беспилотников.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.

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"Продолжается атака враждебных БпЛА. В области, и в частности на подступах к Киеву работает ПВО" , - отметили в ведомстве.

Также в КМВА призвали украинцев находиться в безопасных местах до объявления отбоя угрозы.

Взрывы в окрестностях Киева в ночь на 31 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "КМВА (Киевская городская военная администрация)"

Перед этим воздушные силы призвали жителей Броваров и Обухова пройти в укрытие, а также предупреждали о движении ударного дрона в сторону Борисполя.

Взрывы возле Киева сейчас 31 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время в Украине продолжается масштабная воздушная тревога из-за взлета истребителя-ракетоносителя МиГ-31К.

Где посмотреть карту тревоги сейчас 31 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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