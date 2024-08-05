Взрывы в Киевской области сейчас 5 августа - подробности атаки БпЛА

Дым поднимается в небо после взрыва. Иллюстративное фото: росСМИ

Взрывы в Киевской области сейчас 5 августа прозвучали вблизи Белой Церкви. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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По данным пабликов, взрывы были слышны в районе Белой Церкви Киевской области.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушная тревога Киев. Киевская область"

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Реальный Киев. Украина"

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Трибуна - Бровары"

Незадолго до взрывов мониторинговый паблик "Никоалевский Ванек" сообщал о движении дрона в сторону Белой Церкви.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Никоалевский Ванек"

В настоящее время воздушная тревога "краснеет" в северных, центральных, восточных и южных областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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