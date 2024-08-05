Взрывы в Киевской области сейчас 5 августа - подробности атаки БпЛА

Взрывы прогремели в Киевской области — какой город обстреливают "шахеды"
5 августа 2024 02:15
обновлено: 02:28
Дым поднимается в небо после взрыва. Иллюстративное фото: росСМИ
Взрывы в Киевской области сейчас 5 августа прозвучали вблизи Белой Церкви. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
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По данным пабликов, взрывы были слышны в районе Белой Церкви Киевской области.
Незадолго до взрывов мониторинговый паблик "Никоалевский Ванек" сообщал о движении дрона в сторону Белой Церкви.
В настоящее время воздушная тревога "краснеет" в северных, центральных, восточных и южных областях.
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