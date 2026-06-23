Заместитель генерального директора «Киевзеленбуда» не задекларировал дом и автомобиль

Подозреваемый. Фото: Киевская городская прокуратура

Заместителя генерального директора КО «Киевзеленбуд» подозревают в масштабном сокрытии имущества. В своей годовой декларации чиновник не указал активы и финансовые операции на сумму более 9,6 миллиона гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Чиновник «Киевзеленбуда» скрыл в декларации дорогостоящее имущество

Вместо скромной столичной хижины площадью 21 квадратный метр чиновник построил новый садовый дом площадью почти 280 квадратов. По состоянию на 2024 год оценочная стоимость этого недостроенного объекта достигала около 8,6 миллиона гривен. Однако в официальных документах заместителя генерального директора коммунального объединения «Киевзеленстрой» эта элитная недвижимость так и не появилась.

Дом чиновника, который он не указал в декларации. Фото: Киевская городская прокуратура

Выяснилось, что чиновник также полностью проигнорировал необходимость указать в декларации финансовые операции с транспортными средствами. Он продал автомобиль BMW X5 2014 года выпуска, однако полученные 700 тысяч гривен дохода в реестр не внес. Кроме того, без внимания государственных органов остался оформленный мужчиной кредит на сумму 280 тысяч гривен. В целом фигурант скрыл имущество и финансовые обязательства на сумму 9,6 миллиона гривен.

Специалисты Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проанализировали декларацию за 2023 год, которую мужчина подавал в 2024-м, находясь в должности директора коммунального предприятия в качестве субъекта декларирования. Подсчеты показали, что общая сумма скрытых активов превышает 2500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

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В связи с этим Киевская городская прокуратура официально уведомила коммунальника о подозрении. Его действия квалифицировали по части 2 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины, касающейся умышленного внесения заведомо недостоверных сведений в декларацию.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от шести тысяч до восьми тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», — сообщили в прокуратуре.

Новини.LIVE также сообщали, что СБУ удалось задержать двух мужчин, которые готовили теракт в Киеве. Совершить преступление по заказу спецслужб РФ согласились местный маркетолог и военнослужащий-дезертир. Злоумышленники заложили взрывное устройство под один из мощных уличных генераторов. Спецназовцы догнали и задержали фигурантов уже на территории Черниговской области.

Также патрульную полицию Киева официально возглавил майор полиции Егор Голубов. Нового руководителя личному составу столичного гарнизона лично представили заместитель председателя Нацполиции и и.о. начальника Департамента патрульной полиции Александр Фацевич вместе с первым заместителем начальника Департамента Алексеем Белошицким. Майор Голубов будет координировать процессы обеспечения безопасности и правопорядка на улицах Киева в условиях военного положения.