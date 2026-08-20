Зеленский назвал нападение РФ на Киев масштабным и циничным

Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

В Киеве и Киевской области продолжается ликвидация последствий масштабного российского удара. В результате террора со стороны РФ в ночь на 20 августа погибли 15 человек, а более 600 спасателей и полицейских работают на местах попаданий.

Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

В Киеве и области повреждены жилые дома и социальные объекты

По словам Президента Украины, к ликвидации последствий российского удара привлечены более 600 сотрудников ГСЧС и представителей полиции. Они работают в столице, Броварах и Борисполе.

Всего в Киеве в результате вражеского удара были повреждены 30 домов, школа, детская больница и детский сад.

Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул необходимость обеспечить пострадавшим всю необходимую помощь.

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Президент назвал удар по Киеву в ночь на 20 августа одним из самых циничных и масштабных. По его словам, российские войска применили ракеты различных типов, а также 168 беспилотников.

Владимир Зеленский заявил, что уровень уничтожения крылатых ракет и беспилотников во время атаки составил значительный процент. Однако баллистика — самая большая угроза. Он напомнил, что эффективность противодействия такому оружию в значительной степени зависит от наличия ракет ПВО Patriot:

"Наши воины сегодня сбили все российские «Калибры». В целом процент сбитых крылатых ракет — 93%, а также значительный процент сбитых дронов. Самая большая угроза — баллистика. И это то, что полностью зависит от поставок ракет для «Пэтриотов» в Украину, а значит, зависит от партнеров нашего государства. Нельзя просто молча, равнодушно и бездейственно наблюдать, как россияне разрушают жизни с помощью баллистических ракет. Украинские воины могут действовать мастерски, когда смелость и профессионализм наших людей подкреплены соответствующей помощью наших партнеров", — отметил Зеленский.

Президент призвал мир усилить помощь Украине

Владимир Зеленский подчеркнул, что партнеры должны реагировать на российские удары и усиливать защиту украинских городов:

"Нельзя просто тихо, равнодушно и бездейственно наблюдать, как россияне разрушают жизни с помощью баллистических ракет. Украинские воины могут действовать мастерски, когда смелость и профессионализм наших людей подкреплены соответствующей помощью наших партнеров. Спасибо всем, кто с Украиной!", — напомнил Зеленский.

Комментарий Владимира Зеленского. Скриншот: Facebook

Ликвидация последствий российского террора. Фото: ГСЧС Киевской области

Также Новини.LIVE писали, что Зеленский призвал предоставить Украине ракеты ПВО Patriot после массированного российского обстрела в ночь на 20 августа. Атака унесла жизни людей, ударам подверглись Киевская, Одесская и Черниговская области.

Новини.LIVE сообщали, что оккупационные войска не прекращают массированных ударов по украинским городам и населённым пунктам, используя беспилотники, управляемые авиабомбы и ракеты. Президент Владимир Зеленский сообщил, что всего за неделю российские атаки были зафиксированы в 13 областях Украины, по которым захватчики запустили более 1550 дронов, почти 1560 авиабомб и 62 ракеты.