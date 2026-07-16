Зеленский уволил Тимура Ткаченко с должности начальника КГВА

Тимур Ткаченко. Фото: Telegram/Тимур Ткаченко

Литвин Виктория редактор ленты новостей

Президент Украины 16 июля Владимир Зеленский уволил Тимура Ткаченко с должности начальника Киевской городской военной администрации (КГВА). Соответствующее кадровое решение глава государства оформил своим указом, который уже вступил в силу.

Соответствующий указ № 615 опубликован на сайте президента, передает Новини.LIVE.

Подробности увольнения Ткаченко

Указ Зеленского. Фото: скриншот

"В соответствии со статьей 4 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" уволить ТКАЧЕНКО Тимура Фируддиновича с должности начальника Киевской городской военной администрации", — говорится в указе.

Ткаченко возглавлял Киевскую городскую военную администрацию с начала 2025 года. За время работы он координировал деятельность военной администрации в условиях постоянных российских атак на столицу, отвечал за вопросы гражданской защиты, ликвидации последствий обстрелов, взаимодействие с правоохранительными органами и военным командованием. Также КГВА под его руководством занималась организацией работы критически важной инфраструктуры и мерами безопасности в Киеве.

Пока не сообщается, кто будет исполнять обязанности начальника КГВА или кого глава государства планирует назначить на эту должность.

Ожидается, что информация о новом руководителе Киевской городской военной администрации может быть обнародована в ближайшее время.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский заявил о кадровых изменениях в правительстве и сообщил, что Евгению Хмаре поручено исполнять обязанности министра обороны. После завершения необходимых юридических процедур глава государства планирует внести его кандидатуру на утверждение Верховной Радой.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время планируются кадровые изменения в украинском дипломатическом корпусе. По словам главы государства, обновление коснется не только посольства Украины в США, но и ряда других дипломатических представительств за рубежом.