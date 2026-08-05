Ждали поезд: восемь человек погибли на станции "Квітнева" в Броварском районе

Место удара по железной дороге. Фото: Дарина Полішевська/hromadske

Александр Шорохов Редактор

Под массированный удар россиян попала железнодорожная платформа "Квітнева" в Броварском районе Киевской области. Там погибли 8 человек, но эта цифра может еще увеличиться. В то же время ГСЧС и медики продолжают тушить пожары и оказывать помощь десяткам раненых граждан.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявления главы Броварской РГА Виталия Бигуна и руководительницы пресс-службы ГУ ГСЧС в Киевской области Виктории Рубан.

Трагедия на станции "Квітнева"

Воздушная атака захватчиков унесла жизни пассажиров, которые ждали свой поезд на платформе.

"Поезд немного задержался, и люди не успели на свой последний поезд...Сейчас известно о 8 погибших, еще три человека числятся пропавшими без вести, и 12 человек находятся в больницах, где им оказывается вся необходимая помощь", — подчеркнул Виталий Бигун.

Всего в Броварском районе от вражеских ударов пострадали еще пять различных объектов, где под удары попали крупные гражданские логистические компании.

Сложности тушения пожаров после обстрела

Сотрудники ГСЧС после ночной атаки столкнулись с беспрецедентными масштабами возгораний складских помещений. Для тушения крупного пожара ведомству пришлось срочно мобилизовать дополнительные ресурсы и спецтехнику из многих других регионов страны.

"Сложность тушения заключается в том, что площадь возгораний очень велика. Задействована техника не только из Киевской области, но и со всех уголков Украины. В настоящее время для ликвидации пожара в Броварском районе задействована авиация ГСЧС", — сообщила в эфире Ранок.LIVE пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

Она добавила, что на данный момент все очаги возгораний спасателям уже удалось полностью локализовать.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, масштабный ночной обстрел столичного региона баллистическими ракетами и большим количеством реактивных дронов привел к значительным разрушениям. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что общее число пострадавших в Киеве и области достигло 44 человек, а 17 мирных жителей погибли.

Также Новини.LIVE сообщали, что из-за отсутствия ракет-перехватчиков ПВО не сбила ни одной баллистической ракеты, летевшей в Киевскую область. Под удары российских оккупантов попало большое количество исключительно гражданских коммерческих объектов, производственные мощности известной пивоваренной компании, склады строительных материалов и объекты компании "Эпицентр" в Киеве и Калиновке, которые не имеют никакого отношения к армии.