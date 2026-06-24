В Киеве задержали пятерых подозреваемых в убийстве 58-летнего мужчины

Один из группы подозреваемых. Фото: Нацполиция Украины

В Киеве задержали пятерых мужчин в возрасте от 18 до 34 лет, которых подозревают в жестоком убийстве прохожего на Оболони. В результате внезапной ссоры компания жестоко убила 58-летнего мужчину, привязав его к дереву, а после его смерти пыталась уничтожить записи с камер видеонаблюдения, чтобы избежать наказания.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Нацполиции Украины.

В Киеве жестоко убили мужчину на Оболони

Все пятеро подозреваемых в избиении со смертельным исходом 58-летнего мужчины в настоящее время находятся под стражей. Оболонская окружная прокуратура уже объявила им подозрение в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц (п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Фигурантам дела, которым от 18 до 34 лет, грозит максимальная мера наказания. Одного из злоумышленников столичным правоохранителям пришлось разыскивать уже на территории Одесской области, куда он успел сбежать сразу после совершения преступления.

Тело погибшего с множественными тяжелыми травмами головы и грудной клетки нашли на берегу реки на улице «6-я линия Садовая». Как выяснили следователи, между фигурантами уголовного дела и убитым мужчиной произошел конфликт. Прохожий вступил в словесную перепалку с компанией мужчин, которые отдыхали возле местного кафе, принадлежащего одному из них. Ссора мгновенно переросла в физическое насилие. Молодыки набросились на жертву, используя для ударов руки, ноги и деревянную палку.

Нападавшие силой оттащили избитого за здание кафе, где веревкой привязали его к дереву и продолжили избиение. Мужчина просил молодых людей остановиться, но они проигнорировали его и продолжили избиение. В какой-то момент пострадавшему удалось освободиться. Он попытался спастись и отошел к береговой линии, однако компания его быстро догнала. Мужчину повалили на землю и снова жестоко избили. От полученных травм он скончался прямо на месте до приезда медиков.

Читайте также:

Осознав последствия своих действий, злоумышленники попытались замести следы. Они извлекли и пытались уничтожить карты памяти с камер видеонаблюдения, которые были установлены возле кафе.

Как ранее писали Новини.LIVE, в Киеве недавно правоохранители разоблачили очередного участника российской агентурной сети. Следователи задержали 34-летнего бывшего военного, который координировал подготовку покушения на сотрудника ГУР. Задержанный выступал связным между российскими кураторами и исполнителями и контролировал каждый шаг злоумышленников, а также гарантировал выплату денег за убийство украинского офицера.

Параллельно контрразведка СБУ сорвала попытку взорвать гражданскую инфраструктуру в центре столицы. Силовики задержали двух мужчин, которые по заданию ФСБ заминировали генератор в Шевченковском районе с целью провоцирования пожара. Предателей настигли уже у границы в Черниговской области, откуда они планировали переплыть пограничную реку, чтобы скрыться в России.