Снова взрывы в Киевской области ночью 31 июля - предупреждение от КМВА

Сильный взрыв ночью в городе. Иллюстративное фото: ZUMA Press

Взрывы в Киевской области сейчас 31 июля снова всколыхнули регион. Местных жителей предупреждают об угрозе ударных беспилотников, двигавшихся в сторону Гостомеля и Вышгорода.

О взрывах сообщают источники Новости.LIVE.

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Снова взрывы в Киевской области 31 июля

В Киевской области около 01:45 прогремели сильнейшие взрывы. По предварительной информации, работают силы ПВО.

В то же время, о работе ПВО сообщают местные паблики.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Реальный Киев. Украина"

Перед взрывами Воздушные силы предупреждали о движении ударных беспилотников в направлении Гостомеля и Вышгорода. Вскоре появилась информация о движении в Киев с северо-запада и в Борисполь с востока.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В свою очередь в Киевской городской военной администрации подтвердили угрозу БПЛА для Киева.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "КМВА (Киевская городская военная администрация)"

Воздушная тревога в Киевской и других областях продолжается.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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