Снова взрывы в Киевской области ночью 31 июля - предупреждение от КМВА

Снова в Киевской области гремят сильные взрывы — о какой угрозе предупредили в КГВА
Взрывы в Киевской области сейчас 31 июля снова всколыхнули регион. Местных жителей предупреждают об угрозе ударных беспилотников, двигавшихся в сторону Гостомеля и Вышгорода.
О взрывах сообщают источники Новости.LIVE.
Снова взрывы в Киевской области 31 июля
В Киевской области около 01:45 прогремели сильнейшие взрывы. По предварительной информации, работают силы ПВО.
В то же время, о работе ПВО сообщают местные паблики.
Перед взрывами Воздушные силы предупреждали о движении ударных беспилотников в направлении Гостомеля и Вышгорода. Вскоре появилась информация о движении в Киев с северо-запада и в Борисполь с востока.
В свою очередь в Киевской городской военной администрации подтвердили угрозу БПЛА для Киева.
Воздушная тревога в Киевской и других областях продолжается.
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