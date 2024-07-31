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Снова в Киевской области гремят сильные взрывы — о какой угрозе предупредили в КГВА

31 июля 2024 01:52
обновлено: 02:09
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Снова взрывы в Киевской области ночью 31 июля - предупреждение от КМВА
Сильный взрыв ночью в городе. Иллюстративное фото: ZUMA Press
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Киевской области сейчас 31 июля снова всколыхнули регион. Местных жителей предупреждают об угрозе ударных беспилотников, двигавшихся в сторону Гостомеля и Вышгорода.

О взрывах сообщают источники Новости.LIVE.

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Снова взрывы в Киевской области 31 июля

В Киевской области около 01:45 прогремели сильнейшие взрывы. По предварительной информации, работают силы ПВО.

В то же время, о работе ПВО сообщают местные паблики.

Атака на Киевскую область ночью 31 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Реальный Киев. Украина"

Перед взрывами Воздушные силы предупреждали о движении ударных беспилотников в направлении Гостомеля и Вышгорода. Вскоре появилась информация о движении в Киев с северо-запада и в Борисполь с востока.

Взрывы в Киевской области 31 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Воздушная тревога в Киевской области 31 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Обстрел Киевской области 31 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В свою очередь в Киевской городской военной администрации подтвердили угрозу БПЛА для Киева.

Ночная атака на Киев 30 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "КМВА (Киевская городская военная администрация)"

Воздушная тревога в Киевской и других областях продолжается.

Карта тревоги в Украине ночью 31 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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