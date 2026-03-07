Відео
Що відбувається з цінами на пальне у Києві сьогодні

Що відбувається з цінами на пальне у Києві сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 7 березня 2026 14:25
Ціни на пальне в Києві сьогодні 7 березня — скільки коштує бензин, газ, дизель
Ціни на пальне. Фото: Новини.LIVE

Станом на ранок 7 березня на автозаправних станціях Києва ціни на бензин і дизельне пальне залишаються майже без змін порівняно з попереднім вечором. Водночас вартість пального у столиці й надалі залишається на досить високому рівні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Київ 24".

Читайте також:

Яка вартість пального у Києві 7 березня

За даними столичних АЗС, подальшого зростання цін на пальне поки не зафіксовано. Також на заправках у Києві наразі немає значних черг.

Актуальні ціни на пальне у столиці такі:

  • бензин А-95 — від 68,99 грн за літр;
  • бензин А-100 — від 79,90 грн за літр;
  • бензин А-92 — від 65 грн за літр.
  • дизельне паливо — від 66,99 грн до 73,99 грн за літр;
  • газ — від 40,00 до 41,98 грн.

Водночас на великих мережевих автозаправних станціях ціни на дизельне пальне залишаються досить високими, попри відсутність нових коливань вартості.

Зростання цін на пальне

Раніше повідомлялося, що через зростання цін на пальне на автозаправках виник ажіотаж. Це призвело до тимчасового дефіциту — водії часто не можуть придбати навіть кілька літрів бензину або дизелю онлайн через застосунки АЗС. Під час відкриття додатків користувачі бачать повідомлення про недоступність купівлі пального або технічний збій.

Водночас паливний експерт і засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін зазначив, що реального дефіциту пального в Україні немає. За його словами, автозаправні станції встигли сформувати достатні запаси, однак це не зможе повністю стримати зростання цін, оскільки ажіотажний попит уже розпочався.

Як заявив директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн, навіть у разі негативного розвитку подій ціна дизельного пального в Україні навряд чи перевищить 80 гривень за літр.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
