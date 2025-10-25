Відео
Головна Київ Спалахнули пожежі, є постраждалі — наслідки обстрілу Києва

Спалахнули пожежі, є постраждалі — наслідки обстрілу Києва

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 04:38
Оновлено: 05:52
Обстріл Києва вночі 25 жовтня 2025 року — які наслідки
Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС України

Унаслідок ракетного удару по Києві вночі в суботу, 25 жовтня, у столиці спалахнули пожежі. Постраждала щонайменше одна людина.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Читайте також:

Наслідки нічного обстрілу Києва 25 жовтня

У Дніпровський і Деснянський райони викликали медиків — бригади вже виїхали. У Дарницькому й Деснянському районах спалахнули пожежі. За попередньою інформацією, палають нежитлова забудова й автомобілі. У Дарницькому районі зазнали пошкоджень вікна в житловому будинку — туди теж виїхала бригада медиків. 

Наразі відомо про одного постраждалого в Дніпровському районі. Медики надають допомогу травмованому на місці.

ОНОВЛЕНО О 04:52: Начальник Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Дніпровському районі є пошкодження в житловій зоні. За попередньою інформацією, унаслідок атаки вибило вікна, зазнали пошкоджень автівки й утворилася вирва у дворі житлового будинку. Кількість травмованих зросла до чотирьох — усі зазнали легких тілесних ушкоджень і звернулися по допомогу лікарів. На лівому березі рятувальники локалізують кілька пожеж.

Нічна атака на Київ 25 жовтня 2025 року
Скриншот повідомлення Тимура Ткаченка

ОНОВЛЕНО О 04:54: Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що двох із чотирьох постраждалих госпіталізували. 

ОНОВЛЕНО О 05:02: За інформацією Кличка, кількість потерпілих зросла до шістьох людей. У Деснянському й Дарницькому районах тривають великі пожежі в нежитловій забудові.

Нічна атака на Київ 25 жовтня 2025 року
Скриншот повідомлень Віталія Кличка 

ОНОВЛЕНО О 05:22: Відомо вже про вісьмох постраждалих — трьох із них госпіталізували.

ОНОВЛЕНО О 05:43: Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок атаки пострадав дитячий садок у Дніпровському районі.

Нагадаємо, уночі 25 жовтня РФ атакувала Київ ракетами. У столиці України пролунали вибухи.

Також низку вибухів було чутно вночі 25 жовтня в Харкові. Їх пролунало щонайменше 15.

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
