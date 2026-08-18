Ткаченко долучився до церемонії перепохованні Євгена Коновальця

Тимур Ткаченко. Фото: Telegram/Тимур Ткаченко

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Тимур Ткаченко повідомив, що долучився до церемонії перепоховання полковника Євгена Коновальця на його рідній землі. У заході також взяв участь Президент України Володимир Зеленський. За словами Ткаченка, Коновалець став провідником для кількох поколінь українців, які боролися за незалежність, і нині залишається символом незламності та відданості Україні.

Про це він написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Ткаченко наголосив на значенні постаті Євгена Коновальця

Голова КОВА наголосив, що все життя полковник присвятив боротьбі за українську державність.

Володимир Зеленський. Фото: Telegram/Тимур Ткаченко

Сьогодні, зазначив Ткаченко, за незалежність України продовжують боротися військові, які захищають країну на фронті.

Пост Тимура Ткаченка. Фото: скриншот

Повернення праху Євгена Коновальця на Батьківщину Ткаченко назвав важливою частиною збереження національної пам’яті.

Церемонія перепоховання Євгена Коновальця. Фото: Telegram/Тимур Ткаченко

На його думку, такі церемонії допомагають формувати традицію меморіалізації не лише сучасних захисників України, а й діячів, які боролися за її свободу багато десятиліть тому.

"Герої не вмирають!" — наголосив Ткаченко.

Як повідомляли Новини.LIVE, 13 серпня в Україну доставили прах полковника Армії УНР, командира Січових Стрільців та першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця. На рідній землі його зустріли з державними та військовими почестями.

Як повідомляли Новини.LIVE, 18 серпня в Україні офіційно перепоховали останки першого голови ОУН Євгена Коновальця. Урочиста церемонія відбулася на Національному військовому меморіальному кладовищі за участю Президента України Володимира Зеленського та інших представників влади.