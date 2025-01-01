Що відомо про повітряну тривогу на Київщині та ще в чотирьох областях у ніч проти 1 січня 2025 року

БпЛА в небі. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua

Повітряну тривогу оголосили в Київській області зараз, уночі в середу, 1 січня. Також червоні на карті повітряних тривог ще чотири області: Черкаська, Сумська, Полтавська та Харківська.

У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА.

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Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про повітряну тривогу в Київській області вночі 1 січня

О 00:49 моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" попередив, що один "Шахед" із Чернігівської області летить на північ Київщини.

Скриншот повідомлення Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

Повітряну тривогу в Київській області оголосили о 00:59. Повітряні Сили ЗС України зазначили, що регіон опинився під загрозою атаки ударних безпілотників.

Нагадаємо, у ніч проти 1 січня росіяни обстріляли один із населених пунктів Запорізької області. Унаслідок цієї атаки спалахнули пожежі в п'ятьох приватних житлових будинках. Постраждала жінка.

Також ми повідомляли, що вдень 31 грудня РФ завдала ракетного удару по Одещині. Через атаку зазнало пошкоджень адміністративна будівля агрофірми. Травмувався 29-річний чоловік.