Буданов привітав випускників КПІ: кіберфахівці підсилять оборону України

Кирило Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов привітав випускників Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського під час вручення дипломів. За його словами, попереду в них служба в Держспецзв’язку та інших державних військових і спеціальних органах.

Про це Кирило Буданов повідомив у неділю, 12 липня, передає Новини.LIVE.

Випускники-кіберфахівці КПІ

Буданов наголосив, що Україна веде найтехнологічнішу війну в історії людства. Наразі противник атакує не лише на лінії фронту, а й намагається підірвати цифрові системи. За словами керівника ОП, сьогодні кібербійці з ноутбуками виконують не менш важливі завдання з оборони країни, ніж військові з автоматами в окопах.

Буданов на врученні дипломів. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Буданов та випускниця. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

"Ці молодші лейтенанти — фахівці з кібербезпеки, компʼютерних наук та електронних комунікацій. Вони забезпечуватимуть надійний спеціальний зв’язок та захищатимуть державні інформаційні системи. Навчання за стандартами НАТО та унікальна модель інституту дали їм усе необхідне, щоб гарантувати технологічний суверенітет України в кіберпросторі", — сказав Буданов під час вручення дипломів.

Вручення дипломів випускникам Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Він подякував їм за вибір боронити державу.

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Допис Буданова. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, Буданов звернувся до українців з нагоди 975-ї річниці заснування Києво-Печерської лаври. Він підкреслив, що майже тисячу років ця святиня залишається ключовим духовним символом країни, відображає її історичний шлях і підтримує українську державність.

Раніше Буданов заявив, що вже цього року є шанси на завершення активної фази бойових дій. Водночас він підкреслив, що жодні поступки щодо територій для України є неприйнятними.