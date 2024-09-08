Вибухи у Києві 8 вересня — подробиці

Наслідки вибуху. Фото: ДСНС Києва

У декількох районах Києва вдень 8 вересня пролунали вибухи. Тривогу у регіоні не оголошено.

Про це інформують місцеві Telegram-канали.

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Скриншот допису з місцевих Telegram-каналів

Вибухи у Києві 8 вересня

За попередньою інформацією, у регіоні не було оголошено повітряну тривогу.

Водночас, за інформацією від ДСНС в коментарі телеканалу "Київ", вибух був побутовий і не пов'язаний з прильотом.

У КМДА наразі інцидент не коментують.