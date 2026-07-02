У Голосіївському районі через удар згоріло три поверхи будинку

Постраждала від атаки багатоповерхівка. Фото: кадр з відео

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Внаслідок російського обстрілу у ніч проти 2 липня у Голосіївському районі Києва спалахнула пожежа на трьох верхніх поверхах житлової багатоповерхівки. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Про це у коментарі сказала старша інспекторка із зв'язків з громадськістю Голосіївського управління поліції Анжеліка Федорченко у коментарі журналістці Новини.LIVE Діані Шликовій.

У Голосіївському районі горіла багатоповерхівка через атаку РФ

Російська атака призвела до руйнування та загоряння у висотному будинку в Голосіївському районі Києва, де наразі екстрені служби ліквідовують наслідки. Тим часом правоохоронці фіксують перші звернення від власників пошкоджених осель.

Пошкодження у будинку після пожежі. Фото: кадр з відео

Пожежа охопила 18, 19 та 20 поверхи житлового багатоповерхового будинку в Голосіївському районі Києва. На місці події одразу розгорнули роботу екстрені служби, зокрема рятувальники ДСНС, поліцейські та фахівці-вибухотехніки, які досі займаються ліквідацією займання та фіксацією наслідків обстрілу.

За словами представниці правоохоронних органів, згідно з попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав. Водночас до поліції вже встигли звернутися двоє місцевих мешканців, чиї квартири зазнали пошкоджень через цей удар.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, атака Росії на Київ 2 липня стала безпрецедентною, оскільки була застосована рекордна кількість балістичних ракет. Речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що росіяни почали застосовувати баражуючі боєприпаси типу "Бандероль", а також роблять пінопластові дрони "Гербера" з бойовими зарядами.

За останніми даними станом на 12:40 в ДСНС повідомили, що в Києві загинуло 18 осіб. Шестеро людей поки що вважаються зниклими безвісти.