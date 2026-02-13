Відео
Головна Київ У Києві чутно вибухи — Кличко назвав причину

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 23:25
Вечірні вибухи в Києві 13 лютого 2026 року — що відомо про обстріл
Термінова новина

Вибухи пролунали в Києві зараз, пізно ввечері в п'ятницю, 13 лютого. У столиці триває повітряна тривога.

Міський голова Віталій Кличко зазначив, що працюють сили ППО, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Що відомо про вибухи в Києві пізно ввечері 13 лютого  

Повітряну тривогу у столиці оголосили о 22:39. Станом на 22:40, за інформацією Повітряних Сил ЗС, БпЛА з півночі летіли на Київ і Бровари. О 22:52 військові повідомили, що над столицею є ворожі безпілотники, та закликали громадян перебувати в безпечних місцях.

Де оголосили повітряну тривогу ввечері 13 лютого 

Станом на 23:25 повітряна тривога, крім Києва, триває в Чернігівській, Запорізькій і Донецькій областях. Також червоні на карті повітряних тривог частини Житомирщини, Сумщини, Харківщини та Одещини.

Нагадаємо, уночі 13 лютого РФ атакувала Україну балістикою та ударними дронами. 111 БпЛА вдалося збити.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 13 лютого під обстрілом опинилася Одеса. Загинув 20-річний хлопець. Ще шестеро людей травмувалися.

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
