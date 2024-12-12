Дим від вибуху. Фото: PRK

У Києві ввечері пролунали вибухи. Раніше повідомлялося про загрозу застосування ворожих безпілотників.

Про це повідомляють Новини.LIVE у четвер, 12 грудня.

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Вибухи у Києві 12 грудня

У столиці було гучно. Мешканці Києва почули вибухи. Перед тим у Повітряних силах ЗСУ попереджали киян про загрозу БпЛА.

Повідомлення про загрозу БпЛА. Фото: скриншот

Наразі російські безпілотники фіксують у багатьох регіонах України:

Росія випустила по Україні безпілотники. Фото: скриншот

Карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, вдень 12 грудня в Херсоні пролунали вибухи. В місті не оголошували повітряну тривогу.

У ніч проти 12 грудня у Курську було дуже голосно. За словами місцевих жителів, чути було як мінімум один потужний вибух.