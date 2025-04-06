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У Києві лунають звуки вибухів

6 квітня 2025 02:18
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Вибухи у Києві 6 квітня
Мобільна група ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Вибухи у Києві чути прямо зараз, в ніч проти 6 квітня. В столиці працюють сили ППО.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки", — йдеться у повідомленні о 02:13.

Крім того, начальник КМВА Тимур Ткаченко поінформував, що ворог застосовує дрони, а також зафіксовано пуски крилатих ракет.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:18 сигнал повітряної тривоги продовжується по всій території України.

Вибухи у Києві 6 квітня - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що причиною масштабної тривоги в Україні стала загроза ракетного обстрілу. Крім того, моніторингові канали фіксували зліт стратегічних бомбардувальників РФ Ту-95МС, якими ворог зазвичай атакує Україну під час масованих обстрілів.

Також ми писали, що тривогу у Києві оголошували ще й в ніч проти 5 квітня. Однак тоді її причиною стали ворожі дрони.

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