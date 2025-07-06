Вибухи у Києві на Троєщині 6 липня — зафіксовано пожежу та перебої зі світлом

Пожежа внаслідок вибуху в Києві 6 липня. Фото: соцмережі

У Києві на Троєщині в неділю, 6 липня, місцеві жителі почули вибух. Згодом у небо піднявся стовп диму та видно пожежу.

Про це повідомляють у соцмережах.

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"На Троєщині чули вибухи і тепер щось палає", — пишуть у мережі.

Пожежа на Троєщині. Фото: t.me/kievreal1

Пожежа на Троєщині. Фото: t.me/kyivoperat

Наразі пожежу зафіксовано біля озера Алмазне.

У мережі пишуть, що після вибуху у Дніпровському районі частково зникло світло.

Пожежа на Троєщині. Фото: t.me/k_dvizh

Нагадаємо, 2 липня біля Житомира пролунали потужні вибухи на виробничих об'єктах, внаслідок чого підприємства повністю знищені.

Через вибухи біля Житомира постраждали 82 людини, у тому числі четверо дітей.