Вибухи у Києві на Троєщині 6 липня — зафіксовано пожежу та перебої зі світлом

У Києві на Троєщині пролунав вибух — зафіксовано пожежу
Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 16:29
Пожежа внаслідок вибуху в Києві 6 липня. Фото: соцмережі
У Києві на Троєщині в неділю, 6 липня, місцеві жителі почули вибух. Згодом у небо піднявся стовп диму та видно пожежу.
Про це повідомляють у соцмережах.
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"На Троєщині чули вибухи і тепер щось палає", — пишуть у мережі.
Наразі пожежу зафіксовано біля озера Алмазне.
У мережі пишуть, що після вибуху у Дніпровському районі частково зникло світло.
Нагадаємо, 2 липня біля Житомира пролунали потужні вибухи на виробничих об'єктах, внаслідок чого підприємства повністю знищені.
Через вибухи біля Житомира постраждали 82 людини, у тому числі четверо дітей.
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