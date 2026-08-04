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Головна Київ У Києві накрили схему втечі за кордон для чоловіків

У Києві накрили схему втечі за кордон для чоловіків

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Дата публікації: 4 серпня 2026 12:43
Масові обшуки в Києві: силовики викрили канал втечі за кордон
Затримання одного з фігурантів. Фото: Нацполіція України

У Києві, 4 серпня, Співробітники Служби безпеки України спільно з прикордонниками та Нацполіцією ліквідували масштабну схему вивезення чоловіків за межі України. Очолював нелегальний бізнес 33-річний уродженець Черкащини, а пошуком потенційних втікачів займалася адміністрація одного зі столичних хостелів.

Про це Новини.LIVE дізналися від пресслужби ДПСУ. 

У Києві організували схему для незаконного вивезення чоловіків за кордон

Організатором злочинної групи виявився 33-річний виходець із Черкаської області. Саме він розробив маршрути, скоординував спільників та повністю керував процесом вивезення "клієнтів".

Київ затримання
Слідчі дії. Фото: ДПСУ

Правою рукою організатора стали адміністратор одного з київських хостелів та його безпосередній помічник. Вони відповідали за пошук військовозобов'язаних та збір коштів за нелегальні "послуги". Після того як чоловік погоджувався на умови, у справу вступали ще двоє учасників угруповання.

Їхнім головним завданням було безпечно доставити людей до лінії державного кордону та супроводжувати їх під час самої спроби переходу на територію іншої країни.

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За свої послуги зловмисники вимагали від 9 до 14 тисяч доларів США з однієї особи. Фінансові розрахунки проходили у два етапи: одну частину суми втікачі віддавали під час перших очних зустрічей із ділками, а остаточний розрахунок проводився перед самим виїздом із Києва до точки перетину кордону.

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Вилучені кошти. Фото: ДПСУ

Під час серії обшуків правоохоронці вилучили готівку в різних валютах, імовірно здобуту злочинним шляхом, а також десять мобільних телефонів, через які велася тіньова комунікація.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, у Києві правоохоронці викрили чергову корупційну схему для ухилення від мобілізації. З'ясувалося, що група з чотирьох осіб організувала оформлення фіктивних шлюбів, за які військовозобов'язаним обіцяли законну відстрочку та безперешкодний виїзд за кордон за ціною 7 тисяч доларів.

Паралельно у столичному регіоні зафіксовано інший резонансний випадок хабарництва, де нині підозрюють співробітника Головного управління СБУ в Києві та Київській області, який вимагав 68 тисяч доларів за надання відстрочки від призову.

Київ поліція виїзд за кордон
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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