У Києві накрили схему втечі за кордон для чоловіків

Затримання одного з фігурантів. Фото: Нацполіція України

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

У Києві, 4 серпня, Співробітники Служби безпеки України спільно з прикордонниками та Нацполіцією ліквідували масштабну схему вивезення чоловіків за межі України. Очолював нелегальний бізнес 33-річний уродженець Черкащини, а пошуком потенційних втікачів займалася адміністрація одного зі столичних хостелів.

Про це Новини.LIVE дізналися від пресслужби ДПСУ.

У Києві організували схему для незаконного вивезення чоловіків за кордон

Організатором злочинної групи виявився 33-річний виходець із Черкаської області. Саме він розробив маршрути, скоординував спільників та повністю керував процесом вивезення "клієнтів".

Слідчі дії. Фото: ДПСУ

Правою рукою організатора стали адміністратор одного з київських хостелів та його безпосередній помічник. Вони відповідали за пошук військовозобов'язаних та збір коштів за нелегальні "послуги". Після того як чоловік погоджувався на умови, у справу вступали ще двоє учасників угруповання.

Їхнім головним завданням було безпечно доставити людей до лінії державного кордону та супроводжувати їх під час самої спроби переходу на територію іншої країни.

За свої послуги зловмисники вимагали від 9 до 14 тисяч доларів США з однієї особи. Фінансові розрахунки проходили у два етапи: одну частину суми втікачі віддавали під час перших очних зустрічей із ділками, а остаточний розрахунок проводився перед самим виїздом із Києва до точки перетину кордону.

Вилучені кошти. Фото: ДПСУ

Під час серії обшуків правоохоронці вилучили готівку в різних валютах, імовірно здобуту злочинним шляхом, а також десять мобільних телефонів, через які велася тіньова комунікація.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, у Києві правоохоронці викрили чергову корупційну схему для ухилення від мобілізації. З'ясувалося, що група з чотирьох осіб організувала оформлення фіктивних шлюбів, за які військовозобов'язаним обіцяли законну відстрочку та безперешкодний виїзд за кордон за ціною 7 тисяч доларів.

Паралельно у столичному регіоні зафіксовано інший резонансний випадок хабарництва, де нині підозрюють співробітника Головного управління СБУ в Києві та Київській області, який вимагав 68 тисяч доларів за надання відстрочки від призову.