Повітряна тривога у Києві 29 жовтня через дрони

У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони
Повітряну тривогу оголосили в Києві в ніч проти 29 жовтня. Їх причиною стали ворожі безпілотники.
Про це повідомляє моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).
Сигнал тривогу у Києві 29 жовтня
"Повітряна тривога в місті Київ", — йдеться у повідомленні о 01:57.
Через декілька хвилин начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що для столиці існує загроза застосування ворожих безпілотників. У зв'язку з цим він закликав киян перейти до укриттів.
За півгодини до цього було чути вибухи у Київській області. Сили ППО збивали ворожі дрони, про що розповіли у Київській обласній військовій адміністрації (КОВА).
Де оголосили тривогу
Станом на 02:02 карта повітряних тривог має такий вигляд.
У понеділок близько 21:00, 28 жовтня, Російська Федерація завдала удар по історичній будівлі Держпром у місті Харків. За попередньою інформацією ворог використав для атаки фугасну авіаційну бомбу.
Також ми писали, що в цей вечір росіяни вдарили по Кривому Рогу. На жаль, є поранені та один загиблий.
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