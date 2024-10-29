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У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

29 жовтня 2024 02:04
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Повітряна тривога у Києві 29 жовтня через дрони
Дрон росіян у небі. Ілюстративне фото: mil.in.ua
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Повітряну тривогу оголосили в Києві в ніч проти 29 жовтня. Їх причиною стали ворожі безпілотники.

Про це повідомляє моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

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Сигнал тривогу у Києві 29 жовтня

"Повітряна тривога в місті Київ", — йдеться у повідомленні о 01:57.

Через декілька хвилин начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що для столиці існує загроза застосування ворожих безпілотників. У зв'язку з цим він закликав киян перейти до укриттів.

За півгодини до цього було чути вибухи у Київській області. Сили ППО збивали ворожі дрони, про що розповіли у Київській обласній військовій адміністрації (КОВА).

Де оголосили тривогу

Станом на 02:02 карта повітряних тривог має такий вигляд.

У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

У понеділок близько 21:00, 28 жовтня, Російська Федерація завдала удар по історичній будівлі Держпром у місті Харків. За попередньою інформацією ворог використав для атаки фугасну авіаційну бомбу.

Також ми писали, що в цей вечір росіяни вдарили по Кривому Рогу. На жаль, є поранені та один загиблий.

дрон Шахід-136 Київ ППО війна в Україні Росія повітряна тривога

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