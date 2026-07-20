У Києві п'ятий день поспіль тривають протести через відставку Федорова: фоторепортаж
У Києві в понеділок, 20 липня, розпочався вже п'ятий день поспіль акцій протесту, які відбуваються після відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони України. Від самого початку на місці зібралася значна кількість людей, а учасники продовжують доєднуватися.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Що передувало протестам
Протести тривають відтоді, як президент України Володимир Зеленський оголосив про кадрові зміни в оборонному відомстві. Після цього глава держави заявив, що Федоров залишиться працювати в його команді, однак нову посаду або формат роботи пообіцяв оголосити пізніше.
Окрім цього, президент повідомив про серію зустрічей із військовим керівництвом та наголосив, що влада "чує людей" і працює над рішеннями щодо армії.
Водночас протестувальники переконані, що лише заяв недостатньо, тому продовжують виходити на акції.
Учасники мітингу наголошують, що їхня головна вимога — отримати чіткі та публічні рішення щодо подальшої роботи Михайла Федорова та розвитку оборонного сектору.
Вони також закликають владу відкрито комунікувати свої кроки та враховувати позицію суспільства.
Очікується, що протягом дня кількість людей на акції зростатиме.
Організатори зазначають, що протест залишається мирним і проходитиме доти, доки не буде оголошено конкретні рішення, яких вимагають учасники.
Як повідомляли Новини.LIVE, після звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони в Україні розпочалися мирні акції протесту. На тлі суспільної реакції президент Володимир Зеленський заявив, що Федоров залишиться працювати в його команді, а про його нову роль повідомлять окремо.
Як повідомляли Новини.LIVE, Зеленський раніше заявив, що провів низку зустрічей із представниками військового командування для обговорення ситуації на фронті та майбутніх рішень у сфері оборони. Згодом глава держави підтвердив, що між тодішнім міністром оборони Михайлом Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським існували розбіжності щодо окремих рішень.
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