У Києві біля Верховної Ради пройшов пікет із вимогою повернути Федорова

Люди тримають картонні таблички. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Вранці у вівторок, 18 серпня, під стінами Верховної Ради під час першого пленарного засідання після перерви відбувся черговий мітинг на підтримку колишнього очільника оборонного відомства Михайла Федорова. Учасники заходу вимагають від влади прозорості у рішеннях і тримають плакати з відповідними гаслами та закликами прислухатися до їхньої позиції.

Про це з місця подій повідомила журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Кияни вимагають владу дослухатися до позиції народу щодо Федорова

Учасники зібрання принесли плакати з написами "Поверніть Федорова", "Годі втрачати наш час" та "Прозорі рішення", закликаючи народних обранців і керівництво держави звернути увагу на їхні позиції.

Жінки тримають таблички. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Мітингувальники наголошують на неприпустимості тривалої відсутності керівника оборонного відомства в умовах бойових дій та закликають виправити кадрові прорахунки.

Учасниця пікету. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

"Ми тут для того, щоб допомогти владі зрозуміти свою помилку і вчасно її виправити. Бо якщо ні, то зима буде важкою і не одна зима. Що потрібно виправити? Зняття Федорова з міністра оборони, бо він був надефективним на своєму посту. І зараз вже місяць держава без міністра оборони під час війни. Цього не може бути. Також за міністерство ветеранів, бо Віталій Кім не є ветераном і він не може зрозуміти ветеранів", — зазначив один із присутніх на акції.

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Крім того, активісти нагадали про норми прямої демократії та заявили про необхідність перегляду низки інших призначень і звільнень у виконавчій владі.

Учасники мирної акції протесту. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

"Тому що сьогодні Верховна Рада вийшла на роботу. І відповідно ми хочемо їм нагадати, що вони мають робити. А вони мають прислухатися до народу, бо вони вибрані народом. І, згідно статті 5 Конституції України, влада – це народ, а не президент, не парламент і тому подібне. Я, як представниця народу, вийшла висловити свою незгоду з рішеннями президента. І так як ось вже скільки днів ми намагалися достукатися до президента, то зараз ми намагаємось достукатись до парламенту", — пояснила учасниця мітингу.

Серед ключових вимог пікетувальників залишається відставка Віталія Кіма та Рустема Умєрова, а також відновлення Федорова в оборонному відомстві.

"Залишається вимога повернення Федорова в крісло міністра оборони, бо наразі він найефективніший на цій посаді. Зняття Віталія Кіма з посади міністра ветеранів, бо Віталій Кім не має жодного зв'язку з ветеранами і, відповідно, справами ветеранів має займатися ветеран. Ну і, в принципі, зняття Умєрова, будь звідки, бо фігурант "плівок Міндіча" не може займати такі державні посади. Ну і, в принципі, ми вже ось більше місяця без міністра оборони в воюючій країні – це неможливо", — підсумувала мітингувальниця.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві вже понад місяць тривають мирні акції протесту, спричинені кадровими перестановками у військово-політичному керівництві країни. Мітингувальники з національною символікою та плакатами вимагають від влади налагодити відкритий діалог із громадянським суспільством, а також повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Хвиля мітингів охопила не лише столицю. Так черговий мітинг відбувся на площі біля Національного драматичного театру імені Івана Франка, де зібралося близько двох сотень активістів. Учасники акції закликали відновити посадовця на чолі оборонного відомства та ухвалити чітку стратегію щодо подальшого технологічного розвитку й реформування сектору оборони.