У Києві підняли кримськотатарський прапор біля будівлі МЗС: фото

Підняття кримськотатарського прапора у Києві 26 червня 2026 року. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

У Києві до Дня кримськотатарського прапора біля будівлі Міністерства закордонних справ урочисто підняли національний прапор кримськотатарського народу. У церемонії взяли участь українські дипломати, представники Меджлісу та військовослужбовці. Під час заходу пролунали слова про неминуче звільнення тимчасово окупованого Криму.

Про це з місця події інформує журналістка Новини.LIVE Анна Сірик у п'ятницю, 26 червня.

Церемонія підняття кримськотатарського прапора у Києві. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

У Києві відбулося урочисте підняття кримськотатарського прапора

Сьогодні, 26 червня, у День кримськотатарського прапора біля будівлі Міністерства закордонних справ України відбулася урочиста церемонія підняття блакитного стяга із золотою тамгою.

У заході взяли участь міністр закордонних справ Андрій Сибіга, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, Постійна Представниця Президента України в АР Крим Ольга Куришко, військовослужбовці та дипломати.

Підняття кримськотатарського прапора біля будівлі МЗС 26 червня 2026 року. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Під час церемонії Рефат Чубаров нагадав, що саме 35 років тому Другий Курултай кримськотатарського народу, який після 74-річної перерви зібрався у Сімферополі, затвердив національний прапор. Він також наголосив на незмінності прагнення України повернути тимчасово окупований півострів.

"Немає жодних сумнівів, що Крим буде звільнено. І над цим Кримом, і по всіх куточках півострова завжди майорітимуть державний прапор України і поруч — кримськотатарський національний прапор", — наголосив він.

Глава МЗС Андрій Сибіга зазначив, що блакитний стяг із золотою тамгою став символом спротиву російській окупації, боротьби за справедливість і віри у повернення Криму. Він також повідомив, що цього дня кримськотатарські прапори піднімають біля дипломатичних представництв України в різних країнах світу.

Завершилася церемонія виступом дітей, які прочитали вірші українською та кримськотатарською мовами. Вони були присвячені пам'яті, трагічним сторінкам історії кримськотатарського народу та його незламності.

Зауважимо, що День кримськотатарського прапора щорічно відзначають 26 червня. Це неофіційна пам’ятна дата, започаткована у 2010 році з ініціативи кримськотатарських громадських організацій та підтримана Меджлісом кримськотатарського народу. Свято присвячене національному прапору кримських татар — блакитному полотнищу із золотою тамгою, який є символом єдності, гідності та боротьби за права кримськотатарського народу.

Новини.LIVE інформували, що Росія незаконно утримує близько 500 жителів тимчасово окупованого Криму, частина з яких перебуває в повній ізоляції без зв’язку із зовнішнім світом. Серед утримуваних — щонайменше 165 представників кримськотатарського народу, а загалом офіційно підтверджено понад 300 незаконно засуджених осіб.

Новини.LIVE також писали, що у Криму зростає роль жінок у русі опору та захисті прав, зокрема у формі ментального спротиву. Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він наголосив, що жінки традиційно беруть активну участь у боротьбі за права та завжди були поруч із чоловіками у національному русі. Він також зазначив, що більшість кримських татар не підтримує російську окупацію та зберігає вірність Україні.