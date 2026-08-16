У Києві після ударів РФ горять нежитлові приміщення
Росія в ніч проти 16 серпня атакувала Київ балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу у місті зафіксовано одразу кілька пожеж та постраждала людина.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської міської військової адміністрації.
Головне:
- росіяни вдарили балістикою;
- наслідки зафіксовано в Оболонському та Голосіївському районах;
- у місті пожежа, палають нежитлові приміщення;
- одна людина постраждала.
Що відомо про атаку
Приблизно о 02:48 у Києві та більшості областей оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики з півночі.
Майже одразу після тривоги Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски ракет, після чого у столиці було чути серію звуків вибухів.
Наслідки обстрілу Києва 16 серпня
Мер Києва Віталій Кличко та КМВА в своїх Telegram-канал писали, що наслідки удару фіксують що щонайменше в Оболонському та Голосіївському районах.
Детальніше щодо наслідків нижче.
Оболонський район
Спочатку Кличко поінформував, що в цьому районі на території нежитлової забудови виникла пожежа.
"В Оболонському районі, внаслідок атаки ворога, сталося падіння уламків та загоряння в нежитлових приміщеннях за двома адресами. Біля одного з приміщень палають кілька авто", — уточнили Кличко.
Голосіївський район
В цьому районі теж сталася пожежа на території нежитлової забудови.
Постраждалі
"Станом на 03:35 відомо про одну постраждалу особу. Служби працюють над ліквідацією нас ліків ворожої атаки", — йдеться у повідомленні КМВА.
Як повідомляли Новини.LIVE, цієї ночі росіяни атакували балістикою й інші міста. Вибухи було чути у Кривому Розі, Дніпрі, Полтаві та Кременчуці.
Також ми писали, що в ніч проти 11 серпня Київ теж був під ударом балістики. Тоді внаслідок обстрілу палали склади.
Читайте Новини.live!