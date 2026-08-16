У Києві після ударів РФ горять нежитлові приміщення

Рятувальник. Ілюстративне фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Росія в ніч проти 16 серпня атакувала Київ балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу у місті зафіксовано одразу кілька пожеж та постраждала людина.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської міської військової адміністрації.

Головне:

росіяни вдарили балістикою;

наслідки зафіксовано в Оболонському та Голосіївському районах;

у місті пожежа, палають нежитлові приміщення;

одна людина постраждала.

Що відомо про атаку

Приблизно о 02:48 у Києві та більшості областей оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики з півночі.

Майже одразу після тривоги Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски ракет, після чого у столиці було чути серію звуків вибухів.

Наслідки обстрілу Києва 16 серпня

Мер Києва Віталій Кличко та КМВА в своїх Telegram-канал писали, що наслідки удару фіксують що щонайменше в Оболонському та Голосіївському районах.

Детальніше щодо наслідків нижче.

Оболонський район

Спочатку Кличко поінформував, що в цьому районі на території нежитлової забудови виникла пожежа.

"В Оболонському районі, внаслідок атаки ворога, сталося падіння уламків та загоряння в нежитлових приміщеннях за двома адресами. Біля одного з приміщень палають кілька авто", — уточнили Кличко.

Голосіївський район

В цьому районі теж сталася пожежа на території нежитлової забудови.

Постраждалі

"Станом на 03:35 відомо про одну постраждалу особу. Служби працюють над ліквідацією нас ліків ворожої атаки", — йдеться у повідомленні КМВА.

Пости КМВА та Кличко. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, цієї ночі росіяни атакували балістикою й інші міста. Вибухи було чути у Кривому Розі, Дніпрі, Полтаві та Кременчуці.

Також ми писали, що в ніч проти 11 серпня Київ теж був під ударом балістики. Тоді внаслідок обстрілу палали склади.