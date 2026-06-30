Богдан Загорулько — у Києві 30 червня попрощались з пілотом

Прощання з Богданом Загорульком у Києві. Фото: Факти ICTV

У Києві 30 червня попрощались з пілотом Богданом Загорульком. Він загинув 16 червня на Хмельниччині, коли виконував політ згідно з бойовим розпорядженням.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець.

Прощання з Богданом Загорульком

В останню путь 55-річного майора Богдана Загорулька провели у Михайлівському Золотоверхому соборі. Він — один з найдосвідченіших українських льотчиків-випробувачів.

Прощання з Богданом Загорульком. Фото: Факти ICTV

Прощання з Богданом Загорульком. Фото: Факти ICTV

Його знали далеко за межами України. Загорулько випробовував літаки "Антонова", командував екіпажем Ан-132D, літав на Ан-225 "Мрія", а під час демонстраційних польотів на Ан-32RE виконував складні фігури вищого пілотажу, зокрема знамениту "бочку".

Богдан Загорулько в літаку. Фото: із соцмереж

З початком поновмасштабної війни у 2022 році пілот одним із перших добровільно повернувся до війська. Він освоїв фронтовий бомбардувальник Су-24М і виконував бойові завдання у складі 7-ї бригади тактичної авіації імені Франка. За мужність Богдан Загорулько був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

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Однак 16 червня пілот трагічно загинув у Хмельницькій області, виконуючи політ згідно з бойовим розпорядженням.

Як писали Новини.LIVE, 16 червня на Хмельниччині розбився бомбардувальник Су-24М. Внаслідок катастрофи обидва члени екіпажу загинули.

Відомо, що разом із Богданом Загорульком загинув 23-річний штурман Богдан Бабенко. Юнак родом із Харківщини та був єдиною дитиною в сім'ї.