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Головна Київ У Києві попрощались з пілотом Богданом Загорульком: фото

У Києві попрощались з пілотом Богданом Загорульком: фото

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Дата публікації: 30 червня 2026 12:23
Богдан Загорулько — у Києві 30 червня попрощались з пілотом
Прощання з Богданом Загорульком у Києві. Фото: Факти ICTV

У Києві 30 червня попрощались з пілотом Богданом Загорульком. Він загинув 16 червня на Хмельниччині, коли виконував політ згідно з бойовим розпорядженням. 

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець. 

Прощання з Богданом Загорульком

В останню путь 55-річного майора Богдана Загорулька провели у Михайлівському Золотоверхому соборі. Він — один з найдосвідченіших українських льотчиків-випробувачів.

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Прощання з Богданом Загорульком. Фото: Факти ICTV
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Прощання з Богданом Загорульком. Фото: Факти ICTV

Його знали далеко за межами України. Загорулько випробовував літаки "Антонова", командував екіпажем Ан-132D, літав на Ан-225 "Мрія", а під час демонстраційних польотів на Ан-32RE виконував складні фігури вищого пілотажу, зокрема знамениту "бочку".

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Богдан Загорулько в літаку. Фото: із соцмереж

З початком поновмасштабної війни у 2022 році пілот одним із перших добровільно повернувся до війська. Він освоїв фронтовий бомбардувальник Су-24М і виконував бойові завдання у складі 7-ї бригади тактичної авіації імені Франка. За мужність Богдан Загорулько був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

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Однак 16 червня пілот трагічно загинув у Хмельницькій області, виконуючи політ згідно з бойовим розпорядженням. 

Як писали Новини.LIVE, 16 червня на Хмельниччині розбився бомбардувальник Су-24М. Внаслідок катастрофи обидва члени екіпажу загинули.

Відомо, що разом із Богданом Загорульком загинув 23-річний штурман Богдан Бабенко. Юнак родом із Харківщини та був єдиною дитиною в сім'ї. 

Київ аварія похорон пілоти
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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