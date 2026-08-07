У Києві попрощалися з польським волонтером, який загинув під час атаки РФ

Церемонія прощання з польським волонтером, який загинув внаслідок російського обстрілу. Фото: кадр з відео

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

У Києві попрощалися з польським волонтером Мареком Русеком-Вольським, який загинув унаслідок російської атаки в Харкові. Він загинув 27 липня після удару російського дрона. З 2023 року волонтер регулярно приїздив в Україну з гуманітарними місіями та допомагав жителям прифронтових районів.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця події у п'ятницю, 7 серпня.

Андрій Сибіга під час прощання з польським волонтером. Фото: кадр з відео

У Києві попрощалися з Мареком Русеком-Вольським

Під час церемонії прощання труну волонтера накрили прапором Польщі. Серед присутніх був міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Марек Русек-Вольський загинув 27 липня внаслідок російської атаки у Харкові. Причиною його загибелі став удар російського дрона.

Як відомо, з 2023 року Марек Русек-Вольський регулярно приїздив до України з гуманітарними місіями. Він допомагав жителям прифронтових районів, зокрема на Харківщині.

Нагадаємо, що речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вев'юр підтвердив загибель польського волонтера в Україні внаслідок російських бойових дій. За його словами, польська сторона отримала інформацію про смерть волонтера та висловила співчуття його рідним і близьким.

"З глибоким сумом підтверджуємо інформацію про смерть польського волонтера, який загинув в Україні внаслідок російських збройних дій", — заявив Вев'юр, висловивши найглибші співчуття рідним загиблого.

Новини.LIVE інформували, що у Києві зросла кількість загиблих унаслідок російської атаки 5 серпня. У лікарні помер 55-річний чоловік, який отримав поранення під час обстрілу столиці. Медикам не вдалося врятувати його життя.

Новини.LIVE також писали, що після атак РФ у Києві погіршилася якість повітря через продукти горіння та безвітряну погоду. Експерт Михайло Савенець попередив про підвищений вміст приземного озону та інших небезпечних сполук. Киянам радять вдома проводити вологе прибирання.