У Києві 6 лютого повідомляють про вибухи

Вибух у місті. Фото: Reuters

У Києві в деяких районах чули вибух. Моніторингові пабліки повідомляють, що він не повʼязаний із війною. Офіційно інформацію про цю подіюстоли влада ще не повідомляла.

Про це повідомляють Telegram-канали столиці у четвер, 6 лютого.

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Вибух у Києві

Повідомляється, що у деяких районах столиці чули вибух. Моніторингові пабліки зазначають, що це не повʼязано з війною. З боку міської влади ніякої офіційної інформації не надавалося.

Попри це, кияни під час повітряної тривоги ховаються в столичній підземці. На відео — станція метро "Лукʼянівська".

Нагадаємо, що сьогодні ми вже писали, що у Києві вибухи лунали цієї ночі. Ворог застосував проти столиці ударні БпЛА.

Також звуки вибухів лунали в Одесі. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що на місто летіли ворожі дрони.