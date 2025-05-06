Ворог може атакувати Київ балістичними ракетами

Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Місцева влада Києва оголосила про повітряну тривогу. Місцевих жителів закликають прямувати до укриттів — є загроза ракетної атаки.

Про це повідомляє КМДА.

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Що відомо на цей момент

Оголошення про повітряну тривогу. Фото: Скриншот

За повідомленням київської влади, столиці загрожує балістична атака з боку російських окупантів.

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На 23:41 у Києві оголошено ВІДБІЙ повітряної тривоги.