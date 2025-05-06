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У Києві повітряна тривога — чим ворог атакує столицю

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Дата публікації: 6 травня 2025 23:21
Ворог може атакувати Київ балістичними ракетами
Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Місцева влада Києва оголосила про повітряну тривогу. Місцевих жителів закликають прямувати до укриттів — є загроза ракетної атаки.

Про це повідомляє КМДА.

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Що відомо на цей момент

У Києві повітряна тривога — чим ворог атакує столицю - фото 1
Оголошення про повітряну тривогу. Фото: Скриншот

За повідомленням київської влади, столиці загрожує балістична атака з боку російських окупантів. 

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На 23:41 у Києві оголошено ВІДБІЙ повітряної тривоги.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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