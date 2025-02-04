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У Києві повітряна тривога — чим ворог атакую столицю

4 лютого 2025 00:47
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Російські окупанти атакують Київ за допомогою дронів-камікадзе
Робота мобільної групи ППО. Ілюстраційне фото: Генштаб ЗСУ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Місцева влада попереджає про оголошення повітряної тривоги. Всіх мешканців Києва закликають спуститись до укриттів. 

Про це повідомляє КМДА.

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У Києві повітряна тривога — чим ворог атакую столицю - фото 1
Повідомлення про КМДА. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням, ворог намагається атакувати Київ за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Перші дрони були помічені біля Яготина та Переяслава.

Наразі у столиці працює ППО. У КМДА нагадали, що є мапа укриттів, якою варто скористуватись. 

У Києві повітряна тривога — чим ворог атакую столицю - фото 2
Мапа повітряних тривог. Фото: Ukrainealarm

Тим часом у багатьох регіонах України теж пролунала повітряна тривога. Місцеві органи влади закликають громадян бути уважними й прямувати до укриттів.

Нагадаємо, зранку 3 лютого потужні вибухи пролунали у Херсоні. Однак повітряну тривогу в місті не оголошували. 

Незадовго після цього було гучно в Сумах. Росіяни випустили по місту керовані авіаційні бомби.

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