Російські окупанти атакують Київ за допомогою дронів-камікадзе

У Києві повітряна тривога — чим ворог атакую столицю
Місцева влада попереджає про оголошення повітряної тривоги. Всіх мешканців Києва закликають спуститись до укриттів.
Про це повідомляє КМДА.
Що летить на столицю
Згідно з повідомленням, ворог намагається атакувати Київ за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Перші дрони були помічені біля Яготина та Переяслава.
Наразі у столиці працює ППО. У КМДА нагадали, що є мапа укриттів, якою варто скористуватись.
Тим часом у багатьох регіонах України теж пролунала повітряна тривога. Місцеві органи влади закликають громадян бути уважними й прямувати до укриттів.
Нагадаємо, зранку 3 лютого потужні вибухи пролунали у Херсоні. Однак повітряну тривогу в місті не оголошували.
Незадовго після цього було гучно в Сумах. Росіяни випустили по місту керовані авіаційні бомби.
Читайте Новини.LIVE!