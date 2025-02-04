Російські окупанти атакують Київ за допомогою дронів-камікадзе

Робота мобільної групи ППО. Ілюстраційне фото: Генштаб ЗСУ

Місцева влада попереджає про оголошення повітряної тривоги. Всіх мешканців Києва закликають спуститись до укриттів.

Про це повідомляє КМДА.

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Повідомлення про КМДА. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням, ворог намагається атакувати Київ за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Перші дрони були помічені біля Яготина та Переяслава.

Наразі у столиці працює ППО. У КМДА нагадали, що є мапа укриттів, якою варто скористуватись.

Мапа повітряних тривог. Фото: Ukrainealarm

Тим часом у багатьох регіонах України теж пролунала повітряна тривога. Місцеві органи влади закликають громадян бути уважними й прямувати до укриттів.

Нагадаємо, зранку 3 лютого потужні вибухи пролунали у Херсоні. Однак повітряну тривогу в місті не оголошували.

Незадовго після цього було гучно в Сумах. Росіяни випустили по місту керовані авіаційні бомби.