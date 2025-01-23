Столицю України атакують дрони-камікадзе

У Києві повітряна тривога — що летить на столицю
У столиці України оголошена повітряна тривога. Місцева влада просить мешканців Києва прямувати до укриттів.
Про це повідомляється у Telegram-каналі КМВА.
Що летить на столицю
За даними КМВА, російські окупанти зараз атакують столицю за допомогою дронів-камікадзе.
Раніше повідомлялось, що під ранок російські окупанти вдруге за добу атакували Запоріжжя. Через удари балістичними ракетами під завалами зараз шукають людей, а медики надали допомогу двомісячній дитині.
Напередодні ввечері 22 січня вибухи лунали в Харкові. За словами мера Ігоря Терехова, гучно було за межами міста.
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