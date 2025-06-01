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У Києві прогриміли вибухи — у КМВА розкрили подробиці

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Дата публікації: 1 червня 2025 08:39
Вибухи в Києві 1 червня — подробиці КМВА
Дим внаслідок атаки РФ по місту. Ілюстративне фото: Сумська обласна прокуратура

Вибухи в Києві лунають зараз 1 червня внаслідок дронової атаки Росії. Сили ППО працюють по ворожих цілях, через які в столиці понад 7 годин триває повітряна тривога.  

Про це повідомляє голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.

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Вибухи в Києві вранці 1 червня

"Працює ППО в столиці", — зазначив очільник КМВА.

У Києві прогриміли вибухи — у КМВА розкрили подробиці - фото 1
Скриншот повідомлення в Telegram Тимура Ткаченка

Водночас на атаку відреагував мер Києва Віталій Кличко. Згідно з його повідомленням, вибухи було чути на Оболоні. Крім того, міський голова додав, що до Києва продовжують наближатися ударні безпілотники.

У Києві прогриміли вибухи — у КМВА розкрили подробиці - фото 2
Скриншот повідомлення в Telegram Віталія Кличка

Наразі повітряна тривога оголошена в майже половині областей України. Небезпека пов'язана з російською атакою ударними дронами. Незадовго до вибухів у Києві Повітряні сили закликали мешканців залишатися в укриттях та попереджали про ворожі цілі.

Атака на Україну 1 червня
Повітряна тривога в Україні 1 червня. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що Росія тероризувала українців упродовж всієї ночі 1 червня. Країна-агресорка запускала зі своєї території ударні безпілотники та балістичні й крилаті ракети. Зокрема, в Київській області про вибухи повідомляли щонайменше п'ять разів.

Також ми повідомляли, що російські окупанти обстріляли Запоріжжя в ніч проти 1 червня. За даними голови ОВА Івана Федорова, область атакували сім "шахедів". Внаслідок цього пошкоджена цивільна та критична інфраструктура, постраждали люди.

Київ вибух безпілотники війна в Україні Росія
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
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