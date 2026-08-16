У Києві пройшла протестна хода за діалог та відповідальність

Люди на протестній ході. Фото: Новини.LIVE

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

У Києві кілька сотень людей зібралися на протестну ходу за діалог та відповідальність. Учасники акції прийшли з українськими прапорами та плакатами й висувають низку вимог до влади. Серед основних вимог мітингувальників — посилення діалогу влади із суспільством та повернення Михайла Федорова до Міністерства оборони.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця подій.

Що відомо про протест у Києві

На початку акції на місці перебували близько сотні містян. Згодом кількість учасників зросла до кількох сотень, люди продовжували приєднуватися до протестної ходи.

Протестувальники вимагають повернення Федорова. Фото: Новини.LIVE

Люди на протесті у Києві 16 липня. Фото: Новини.LIVE

Учасники тримають державні прапори України та плакати із закликами до влади. Акція проходить під гаслами за більшу відкритість, відповідальність посадовців та діалог із суспільством.

Що вимагають протестувальники

Однією з вимог мітингувальників є повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.

Люди збираються на протестну ходу. Фото: Новини.LIVE

Люди закликають обмінювати українських полонених. Фото: Новини.LIVE

Люди скандують на протесті. Фото: Новини.LIVE

Також учасники закликають активізувати роботу щодо звільнення та повернення додому українських військовополонених.

Зазначимо, що з початку протесту кількість протестувальників збільшилась.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що протести у Києві через кадрові рішення влади тривають уже 30-й день. Ветеран Дмитро Козятинський пояснював, що учасники акцій вимагають діалогу із суспільством, відповідальності за кадрові рішення та більш відкритої комунікації влади.

Також Новини.LIVE писали, що у столиці вже відбувалися мітинги на підтримку Михайла Федорова. Зокрема, біля театру Франка збиралися близько 200 людей, які закликали повернути його на посаду міністра оборони та виступали за конкретні рішення щодо розвитку оборонного сектору.