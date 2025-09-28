До Києва наближаються дрони-камікадзе окупантів РФ

У Києві пролунала повітряна тривога — що загрожує столиці
У столиці України місцева влада оголосила повітряну тривогу. Мешканців міста закликають прямувати до укриттів.
Про це повідомляє КМДА.
Що загрожує Києву
Моніторингові канали повідомляють, що з боку Броварів до столиці наближаються ворожі дрони-камікадзе.
Ситуація у небі України на цей момент
На 01:43 у Києві оголошено відбій повітряної тривоги, але згідно з даними моніторингового сервісу Ukrainealarm, у небезпеці зараз перебувають Схід, Північ та Південь України.
Нагадаємо, минулої ночі окупанти РФ здійснили масовану атаку 115 дронами-камікадзе з різних напрямків. Влучання та падіння уламків зафіксовані в декількох областях.
Крім того, протягом минулої доби на фронті сталося 186 бойових зіткнення. Бійці ЗСУ тримають оборону на 12 напрямках.
