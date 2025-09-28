До Києва наближаються дрони-камікадзе окупантів РФ

Мобільні групи ППО ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У столиці України місцева влада оголосила повітряну тривогу. Мешканців міста закликають прямувати до укриттів.

Про це повідомляє КМДА.

Що загрожує Києву

Повідомлення про повітряну тривогу. Фото: Скриншот

Моніторингові канали повідомляють, що з боку Броварів до столиці наближаються ворожі дрони-камікадзе.

Ситуація у небі України на цей момент

Мапа повітряних тривог в Україні. Фото: Скриншот

На 01:43 у Києві оголошено відбій повітряної тривоги, але згідно з даними моніторингового сервісу Ukrainealarm, у небезпеці зараз перебувають Схід, Північ та Південь України.

Нагадаємо, минулої ночі окупанти РФ здійснили масовану атаку 115 дронами-камікадзе з різних напрямків. Влучання та падіння уламків зафіксовані в декількох областях.

Крім того, протягом минулої доби на фронті сталося 186 бойових зіткнення. Бійці ЗСУ тримають оборону на 12 напрямках.