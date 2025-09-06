Вибухи у Києві 6 вересня — що відомо

Дим внаслідок вибухів.Ілюстративне фото: Reuters

У суботу ввечері, 6 вересня, у Києві пролунали потужні вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух ворожого дрону у напрямку столиці.

Про роботу ППО у Києві інформує Київська міська військова адміністрація у Telegram.

Вибухи у Києві 6 вересня — яка причина

Сьогодні ввечері, 6 вересня, близько 19:40 у Києві пролунали потужні вибухи. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух російського безпілотника у напрямку Києва.

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки", — повідомили у КМВА.

Скриншот повідомлення КМВА/Telegram

Карта повітряних тривог на момент вибухів у Києві

Карта тривог на момент вибухів у Києві 6 вересня. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що у ніч проти 5 вересня у Дніпрі пролунали потужні вибухи.

А в четвер ввечері, 4 вересня, у Сумах пролунав потужний вибух — в регіоні було оголошено повітряну тривогу.