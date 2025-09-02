Вибухи у Києві 2 вересня — РФ запустила дрони

Дим від вибухів у Києві. Фото: REUTERS/Stringer

Вибухи у Києві пролунали вдень, 2 вересня. Російські війська випустили ударні дрони.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Вибухи у Києві 2 вересня

Близько 12:00 у Києві було чутно звуки вибухів. За даними Повітряних сил та моніторингових каналів, російські війська запустили на Україну ударні дрони.

Скриншот допису Повітряних сил

Скриншот допису моніторингового каналу

Скриншот допису моніторингового каналу

Наразі повітряна тривога оголошена у кількох областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alarminukraine

Нагадаємо, за останню добу РФ обстріляла 11 населених пунктів Харківщини. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.

Крім того, росіяни атакували 18 сіл Запорізької області. Найбільше постраждав Пологівський район, де загинули двоє людей.