Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві пролунали вибухи — що відомо

У Києві пролунали вибухи — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 12:01
Вибухи у Києві 2 вересня — РФ запустила дрони
Дим від вибухів у Києві. Фото: REUTERS/Stringer

Вибухи у Києві пролунали вдень, 2 вересня. Російські війська випустили ударні дрони.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Реклама
Читайте також:

Вибухи у Києві 2 вересня

Близько 12:00 у Києві було чутно звуки вибухів. За даними Повітряних сил та моніторингових каналів, російські війська запустили на Україну ударні дрони.

null
Скриншот допису Повітряних сил
Вибухи у Києві 2 вересня
Скриншот допису моніторингового каналу
В Києві чутно вибухи 2 вересня
Скриншот допису моніторингового каналу

Наразі повітряна тривога оголошена у кількох областях.

null
Повітряна тривога в Україні. Фото: alarminukraine

Нагадаємо, за останню добу РФ обстріляла 11 населених пунктів Харківщини. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.

Крім того, росіяни атакували 18 сіл Запорізької області. Найбільше постраждав Пологівський район, де загинули двоє людей.

Київ вибух обстріли повітряна тривога війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації