Вибухи у Києві 2 вересня — РФ запустила дрони

У Києві пролунали вибухи — що відомо
Дата публікації: 2 вересня 2025 12:01
Дим від вибухів у Києві. Фото: REUTERS/Stringer
Вибухи у Києві пролунали вдень, 2 вересня. Російські війська випустили ударні дрони.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи у Києві 2 вересня
Близько 12:00 у Києві було чутно звуки вибухів. За даними Повітряних сил та моніторингових каналів, російські війська запустили на Україну ударні дрони.
Наразі повітряна тривога оголошена у кількох областях.
Нагадаємо, за останню добу РФ обстріляла 11 населених пунктів Харківщини. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.
Крім того, росіяни атакували 18 сіл Запорізької області. Найбільше постраждав Пологівський район, де загинули двоє людей.
