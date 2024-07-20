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У Києві сильні вибухи — в області оголосили повітряну тривогу

20 липня 2024 01:12
оновлено: 01:30
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Києві вночі в суботу, 20 липня — повітряна тривога в області
Дим здіймається внаслідок вибухів вночі в місті. Ілюстративне фото: росЗМІ
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Київській області зараз 20 липня пролунали близько 01:10. Таким чином сили протиповітряної оборони збивають ворожі ударні безпілотники.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

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"На Київщині працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Не ігноруйте сигнали тривоги!" — зазначив Кличко.

Вибухи в Києві сьогодні, 20 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Віталія Кличка

Наразі в Київській області та сусідніх оголошено повітряну тривогу у зв'язку з загрозою "шахедів".

Повітряна тривога вночі 20 липня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:21. Повітряну тривогу оголосили в Києві.

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