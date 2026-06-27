У Києві стартував міжнародний заплив OCEANMAN

У Києві розпочався заплив OCEANMAN на відкритій воді. Фото: Новини.LIVE

Штін Уляна Редактор стрічки новин

У столиці розпочався етап міжнародної серії змагань з плавання на відкритій воді OCEANMAN — однієї з найбільших світових подій у цьому виді спорту. Офіційним партнером стійкості духу виступає компанія "НІБУЛОН".

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

Сотні учасників змагаються на відкритій воді

У змаганнях беруть участь сотні спортсменів і аматорів. Учасники долають дистанції 10 км, 5 км та 2 км, а також змагаються у дитячих стартах OCEANKIDS і командних естафетах OCEANTEAMS.

Етап у Києві є частиною міжнародної серії, яка проходить у десятках країн світу та об’єднує як професійних плавців, так і любителів.

Для багатьох учасників це не лише спортивне випробування, а й перевірка витривалості, характеру та навичок плавання на відкритій воді.

Жінка готується до змагань. Фото: Анастасія Жиденко/Новини.LIVE

Люди біля води. Фото: Анастасія Жиденко/Новини.LIVE

Люди аплодують. Фото: Анастасія Жиденко/Новини.LIVE

Новини.LIVE повідомляли, що у Києві жоден муніципальний пляж не має облаштованого укриття для відпочивальників. Тому під час оголошення повітряної тривоги мешканцям і гостям столиці радять завчасно визначити найближче безпечне місце та маршрут до нього.

Новини.LIVE інформували, що унаслідок вечірньої російської атаки на Київ 25 червня в Дарницькому районі впали уламки ворожих цілей, що спричинило масштабну пожежу у складській будівлі. Рятувальники понад сім годин боролися з вогнем і повністю ліквідували займання вранці 26 червня. На щастя, постраждалих немає.