У Києві та Львові відбулися мітинги проти відставки Федорова: фоторепортаж

Мітинг у Києві проти відставки Михайла Федорова 16 липня 2026 року. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

У четвер, 16 липня, у Києві та Львові відбулися мітинги на підтримку Михайла Федорова після його відставки з посади міністра оборони України. На акції вийшли кілька сотень людей, які закликали владу переглянути це рішення та продовжити розпочаті реформи. Учасники протестів тримали плакати із закликами на підтримку Федорова та скандували гасла.

Про це інформують з місця події журналісти Новини.LIVE.

У Києві люди вийшли на мітинг проти відставки Федорова. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Мітинг проти відставки Федорова у Києві

У центрі Києва, на площі біля Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, зібралися кілька сотень людей. Протестувальники виступили проти відставки Михайла Федорова та закликали Президента України Вол одимира Зеленського залишити його на посаді.

Акція на підтримку Федорова. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

Проведення мітингу організатори анонсували у соцмережах ще напередодні.

Люди тримають плакати під час мітингу проти відставки Федорова у Києві 16 липня 2026 року. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Учасники прийшли з картонними плакатами, серед яких були написи: "Поверніть Федорова", "Змінимось або загинемо", "Федоров = пекло для рускіх".

Протест у Києві проти відставки Федорова. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

Під час акції також лунали гасла: "Влада — це не жарти", "Ганьба", "Руки геть".

Жителі Києва вийшли на мітинг проти відставки Федорова. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

Площа біля театру Франка розташована поруч з Офісом Президента. Саме тут улітку минулого року проходив так званий "картонний протест" на підтримку НАБУ та САП.

У Львові на підтримку Федорова також вийшли кілька сотень людей

Аналогічний мітинг відбувся і в центрі Львова. Біля пам'ятника Тарасові Шевченку зібралися кілька сотень містян, більшість із яких — молодь.

Протести проти відставки Федорова у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Учасники тримали плакати з написами: "Реформа армії має жити",

"Руки геть від Федорова", "Поверніть Федорова!".

Мітинги у Львові проти відставки Федорова. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Під час мітингу учасники скандували: "Реформи! Реформи!".

Жителі Львова вийшли на мітинг проти відставки Федорова 16 липня 2026 року. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Через що відбуваються мітинги

Про можливу відставку Михайла Федорова почали говорити після того, як Президент України Володимир Зеленський заявив про намір оновити склад Кабінету Міністрів. Напередодні стало офіційно відомо, що Федоров залишає посаду міністра оборони.

Президент пояснив це рішення конфліктом між очільником Міноборони та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Очікується, що Верховна Рада найближчим часом розгляне кадрові зміни в уряді, зокрема призначення нового міністра оборони та інших членів Кабінету Міністрів.

Новини.LIVE інформували, що 15 липня 2026 року Михайло Федоров оголосив про завершення роботи на посаді міністра оборони та підсумував результати діяльності своєї команди. За його словами, за час каденції Міноборони модернізувало систему оборонних закупівель, посилило розвиток дронових і ракетних програм та реалізувало низку важливих реформ.

Новини.LIVE писали, що нардеп Олексій Гончаренко припустив, що після звільнення з посади міністра оборони Михайло Федоров може залишитися працювати в державному секторі. За його словами, серед можливих варіантів — дипломатична служба, посада в РНБО, Офісі Президента або робота радником глави держави. Водночас Гончаренко наголосив, що це його прогноз щодо подальшої кар'єри Федорова, а не офіційна інформація про майбутнє призначення.