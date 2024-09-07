Повітряна тривога у Києві та інших областях України 7 вересня через дрони

Ворожий дрон. Ілюстративне фото: Reuters

В ніч з 6 на 7 вересня у Києві оголосили повітряну тривогу. Крім того, "почервоніли" більшість інших областей України.

Про це повідомляє моніторинговий канал "Карта повітряних тривог", Telegram Повітряних сил ЗСУ та Київська міська військова адміністрація (КМВА).

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Повітряна тривога вночі 7 вересня

Зокрема, сигнал повітряної тривоги пролунав у Києві о 03:03. Причиною стала загроза застосування ударних ворожих дронів, що підтвердили в КМВА.

"Повітряна тривога повʼязана із загрозою ударних БпЛА. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні о 03:05.

Вже о 03:09 Повітряні сили ЗСУ поінформували, що безпілотники противника вже перебувають в районі Києва зі сходу. Через хвилину у КМВА додали, що в столиці працює ППО. В цей час у Києві було чути звуки вибухів.

Зазначимо, що до цього Повітряні сили ЗСУ фіксували у небі над низкою регіонів України ворожі дрони. Саме через це і була оголошена тривога.

Станом на 03:15 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.