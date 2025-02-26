Вечірня повітряня тривога в Києві та на Київщині — яка небезпека

БпЛА в небі. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua

Повітряну тривогу оголосили в Києві та Київській області зараз, пізно ввечері в середу, 26 лютого. Також червоні на карті повітряних тривог низка інших регіонів.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

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Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про повітряну тривогу в Києві та Київській області пізно ввечері 26 лютого

Повітряну тривогу на Київщині оголосили о 22:21. О 23:17 у Київській ОВА зазначили, що в регіоні зафіксували рух ударних БпЛА, по яких працюють сили ППО. Громадян закликали перебувати в укриттях і дотримуватися інформаційної тиші: не фіксувати на фото й відео та не поширювати в мережі роботу українських військовослужбовців.

У Києві повітряна тривога почалася о 23:15. Її також оголосили через загрозу дронової атаки.

Де є повітряна тривога ввечері 26 лютого

Карта повітряних тривог станом на 23:18 26 лютого

Крім Києва та Київської області, повітряну тривогу оголосили ще в 11 регіонах. Червоні на карті повітряних тривог Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська, Харківська, Донецька, Кіровоградська, Дніпропетровська, Миколаївська, Запорізька та Херсонська області.

Нагадаємо, у ніч проти 26 лютого росіяни атакували ударними безпілотниками Харків. Унаслідок обстрілу виникли руйнування цивільної інфраструктури, зокрема багатоповерхівки, зазнали поранень люди.

Також ми повідомляли, що 26 лютого РФ атакувала енергетичний об'єкт у Дніпропетровській області. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого об'єкта.