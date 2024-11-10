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У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу

10 листопада 2024 04:03
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Повітряна тривога у Києві та низці областей 10 листопада
Безпілотник росіян у небі. Ілюстративне фото: mil.in.ua
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Повітряну тривогу у Києві та низці областей оголосили прямо зараз, в ніч проти 10 листопада. Причиною сигналу стали ворожі дрони, які летять у напрямку столиці.

Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.

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Сигнал повітряної тривоги у Києві оголосили о 03:57. Водночас військові повідомили, що в цей момент повз Бровари летить ворожий дрон в напрямку Києва.

Через декілька хвилин у Київській міській військовій адміністрації теж підтвердили, що на місто рухається безпілотник.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття", — написав о 03:59 Сергій Попко, начальник КМВА.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:03 карта повітряних тривог має такий вигляд.

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в ніч з 9 проти 10 листопада російські військові вкотре масовано атакували Одесу дронами. Внаслідок атаки пошкоджено будинки, магазини , виникли пожежі та є постраждала людина.

Також ми повідомляли, що пізно ввечері, 9 листопада, Росія завдала удар авіабомбою по Слобідському району Харкова. Ворог влучив по відкритій місцевості, але внаслідок вибуху та уламків були пошкоджені будинки.

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