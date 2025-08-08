Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві та низці областей оголосили тривогу

У Києві та низці областей оголосили тривогу

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 00:41
Повітряна тривога у Києві та областях 8 серпня через дрони
Ворожий дрон у небі. Ілюстративне фото: mil.in.ua

Повітряну тривогу у Києві та низці областей України оголосили прямо зараз, в ніч проти 8 серпня. Причиною сигналу стала загроза застосування дронів.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Реклама
Читайте також:

Тривога у Києві та областях в ніч проти 8 серпня

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", — йдеться у повідомленні о 00:37.

Водночас начальник КМВА Тимур Ткаченко теж підтвердив загрозу атаки дронів.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:41 карта повтіряних тривог має такий вигляд.

Повітряна тривога у Києві та областях 8 серпня через дрони - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що близько години тому звуки вибухів пролунали в Харкові. Місто було атаковано щонайменше одним дроном.

Також ми писали, що у Харкові після атаки "Шахеду" загорілося цивільне підприємство.

Київ обстріли дрон Шахід-136 повітряна тривога війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації