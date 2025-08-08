Повітряна тривога у Києві та областях 8 серпня через дрони

У Києві та низці областей оголосили тривогу
Повітряну тривогу у Києві та низці областей України оголосили прямо зараз, в ніч проти 8 серпня. Причиною сигналу стала загроза застосування дронів.
Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Тривога у Києві та областях в ніч проти 8 серпня
"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", — йдеться у повідомленні о 00:37.
Водночас начальник КМВА Тимур Ткаченко теж підтвердив загрозу атаки дронів.
Де оголосили тривогу
Станом на 00:41 карта повтіряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що близько години тому звуки вибухів пролунали в Харкові. Місто було атаковано щонайменше одним дроном.
Також ми писали, що у Харкові після атаки "Шахеду" загорілося цивільне підприємство.
