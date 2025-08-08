Повітряна тривога у Києві та областях 8 серпня через дрони

Ворожий дрон у небі. Ілюстративне фото: mil.in.ua

Повітряну тривогу у Києві та низці областей України оголосили прямо зараз, в ніч проти 8 серпня. Причиною сигналу стала загроза застосування дронів.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Тривога у Києві та областях в ніч проти 8 серпня

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", — йдеться у повідомленні о 00:37.

Водночас начальник КМВА Тимур Ткаченко теж підтвердив загрозу атаки дронів.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:41 карта повтіряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що близько години тому звуки вибухів пролунали в Харкові. Місто було атаковано щонайменше одним дроном.

Також ми писали, що у Харкові після атаки "Шахеду" загорілося цивільне підприємство.