Повітряна тривога у Києві та областях 16 листопада через загрозу балістики

Ворожа ракета у небі. Ілюстративне фото: Reuters

Повітряну тривогу у Києві та низці областей України оголосили прямо зараз, зранку 16 листопада. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики.

Про це у Telegram повідомляє КМДА і канал Повітряних сил ЗСУ.

Тривога у Києві та областях зранку 16 листопада

"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", — йдеться у КМДА о 04:55.

Після цього сигнал поширився на низку інших центральних та східних областей. Водночас військові пояснили, що наразі є загроза застосування балістичного озброєння з Брянська.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:59 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що цієї ночі у Сумах пролунало кілька вибухів. Ворог, ймовірно, намагався атакувати місто дронами.

Також цієї ночі звуки вибухів чули мешканці Харкова. Місто теж було під атакою безпілотників.