Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві та низці областей оголосили тривогу

У Києві та низці областей оголосили тривогу

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 04:59
Оновлено: 05:14
Повітряна тривога у Києві та областях 16 листопада через загрозу балістики
Ворожа ракета у небі. Ілюстративне фото: Reuters

Повітряну тривогу у Києві та низці областей України оголосили прямо зараз, зранку 16 листопада. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики.

Про це у Telegram повідомляє КМДА і канал Повітряних сил ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

Тривога у Києві та областях зранку 16 листопада

"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", — йдеться у КМДА о 04:55.

Після цього сигнал поширився на низку інших центральних та східних областей. Водночас військові пояснили, що наразі є загроза застосування балістичного озброєння з Брянська.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:59 карта повітряних тривог має такий вигляд.

У Києві тривога зранку 16 листопада через загрозу балістики з Брянська
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що цієї ночі у Сумах пролунало кілька вибухів. Ворог, ймовірно, намагався атакувати місто дронами.

Також цієї ночі звуки вибухів чули мешканці Харкова. Місто теж було під атакою безпілотників.

Київ повітряна тривога війна в Україні Росія балістична атака балістичні ракети
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації