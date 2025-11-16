Повітряна тривога у Києві та областях 16 листопада через загрозу балістики

У Києві та низці областей оголосили тривогу
Повітряну тривогу у Києві та низці областей України оголосили прямо зараз, зранку 16 листопада. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики.
Про це у Telegram повідомляє КМДА і канал Повітряних сил ЗСУ.
Тривога у Києві та областях зранку 16 листопада
"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", — йдеться у КМДА о 04:55.
Після цього сигнал поширився на низку інших центральних та східних областей. Водночас військові пояснили, що наразі є загроза застосування балістичного озброєння з Брянська.
Де оголосили тривогу
Станом на 04:59 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що цієї ночі у Сумах пролунало кілька вибухів. Ворог, ймовірно, намагався атакувати місто дронами.
Також цієї ночі звуки вибухів чули мешканці Харкова. Місто теж було під атакою безпілотників.
Читайте Новини.LIVE!