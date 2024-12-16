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У Києві та низці областей оголосили тривогу через дрони

16 грудня 2024 06:59
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Повітряна тривога у Києві 16 грудня 2024 року через дрони
Дрон росіян у небі. Фото: mil.in.ua
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Повітряна тривога у Києві та низці областей України лунає прямо зараз. Її причиною стали ворожі дрони росіян.

Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.

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Сигнал повітряної тривоги у Києві оголосили о 06:55. Хвилиною раніше військові попередили, що в напрямку столиці летить дрон росіян.

Крім того, о 06:46 у Повітряних силах інформували і про інші БпЛА. Їх рух був наступним:

  • група БпЛА на Полтавщині — напрямок на Київщину;
  • ударний БпЛА на сході Черкащини — напрямок західний;
  • ударний БпЛА на заході Черкащини — курс на Вінниччину;
  • ударний БпЛА на Київщині — курс західний;
  • БпЛА на півночі Чернігівщини — напрямок західний.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:59 сигнал тривоги продовжується у Київській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Рівненській та Хмельницькій областях. Водночас темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим, одна ця позначка вже не перший місяць.

Повітряна тривога у Києві 16 грудня зранку
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні зранку звуки вибухів було чути поблизу Черкас. За попередніми даними, по ворожим безпілотниками працювали сили ППО.

Трохи пізніше вибухи пролунали у Хмельницькій області. Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу БпЛА.

Київ повітряна тривога дрони війна в Україні Росія

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