Повітряна тривога у Києві 16 грудня 2024 року через дрони

У Києві та низці областей оголосили тривогу через дрони
Повітряна тривога у Києві та низці областей України лунає прямо зараз. Її причиною стали ворожі дрони росіян.
Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Тривога у Києві та низці областей зранку 16 грудня
Сигнал повітряної тривоги у Києві оголосили о 06:55. Хвилиною раніше військові попередили, що в напрямку столиці летить дрон росіян.
Крім того, о 06:46 у Повітряних силах інформували і про інші БпЛА. Їх рух був наступним:
- група БпЛА на Полтавщині — напрямок на Київщину;
- ударний БпЛА на сході Черкащини — напрямок західний;
- ударний БпЛА на заході Черкащини — курс на Вінниччину;
- ударний БпЛА на Київщині — курс західний;
- БпЛА на півночі Чернігівщини — напрямок західний.
Де оголосили тривогу
Станом на 06:59 сигнал тривоги продовжується у Київській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Рівненській та Хмельницькій областях. Водночас темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим, одна ця позначка вже не перший місяць.
Нагадаємо, сьогодні зранку звуки вибухів було чути поблизу Черкас. За попередніми даними, по ворожим безпілотниками працювали сили ППО.
Трохи пізніше вибухи пролунали у Хмельницькій області. Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу БпЛА.
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