Повітряна тривога у Києві та низці областей 24 грудня через дрони

У Києві та низці областей оголосили тривогу — що відомо
Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, в ніч проти 24 грудня. Також тривога продовжується і в інших областях через російські дрони.
Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Тривога у Києві та низці областей
Сигнал повітряної тривоги у Києві пролунав о 03:59. В інших областях трохи раніше. Причиною як зазвичай це буває, стали ворожі дрони, про що попередили військові.
"Увага! Місто Київ! У вашому напрямку ворожий ударний БпЛА з півночі", — йдеться у повідомленні в той же час, як був звук тривоги.
Де оголосили тривоги
Станом на 04:08 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. Водночас темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим, але не факт, що це означає тривогу, оскільки позначка не зникає протягом багатьох місяців.
Нагадаємо, що минулої ночі ворог також намагався атакувати Україну дронами. У зв'язку з цим у низці регіонів була тривога.
Також ми писали, що ввечері, 21 грудня, було перервано концерт Макса Барських у Києві. Причиною теж стала атака дронів, але згодом після відбою концерт продовжився.
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