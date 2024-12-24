Повітряна тривога у Києві та низці областей 24 грудня через дрони

Ворожий дрон над містом. Фото: з відкритих джерел

Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, в ніч проти 24 грудня. Також тривога продовжується і в інших областях через російські дрони.

Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Тривога у Києві та низці областей

Сигнал повітряної тривоги у Києві пролунав о 03:59. В інших областях трохи раніше. Причиною як зазвичай це буває, стали ворожі дрони, про що попередили військові.

"Увага! Місто Київ! У вашому напрямку ворожий ударний БпЛА з півночі", — йдеться у повідомленні в той же час, як був звук тривоги.

Де оголосили тривоги

Станом на 04:08 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. Водночас темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим, але не факт, що це означає тривогу, оскільки позначка не зникає протягом багатьох місяців.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що минулої ночі ворог також намагався атакувати Україну дронами. У зв'язку з цим у низці регіонів була тривога.

Також ми писали, що ввечері, 21 грудня, було перервано концерт Макса Барських у Києві. Причиною теж стала атака дронів, але згодом після відбою концерт продовжився.