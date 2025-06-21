Вечірня повітряна тривога в Києві та низці регіонів 21 червня 2025 року — яка загроза

Ракета в небі. Фото ілюстративне: armyinform.com

Повітряну тривогу оголосили в Києві зараз, пізно ввечері в суботу, 21 червня. Також червоні на карті повітряних тривог деякі області.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування балістики.

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Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про повітряну тривогу в Києві ввечері 21 червня

Повітряну тривогу у столиці оголосили о 23:03. Військові зазначили, що є загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. До того ж станом на 22:42 фіксували активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що тривогу оголосили через загрозу застосування балістики. Усіх, хто перебуває у столиці, закликали скористатися укриттями та перебувати там до завершення небезпеки.

Скриншот повідомлення Київської міської військової адміністрації

Де ще оголосили повітряну тривогу ввечері 21 червня

Карта повітряних тривог станом на 23:05 21 червня

Станом на 23:05 повітряна тривога, крім Києва, триває в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Сумській, Харківській, Донецькій і Запорізькій областях.

Нагадаємо, у ніч проти 21 червня росіяни атакували Кременчук ракетами та дронами. У місті пролунало понад 40 вибухів.

Також ми повідомляли, що вночі 21 червня було чутно вибухи в Одесі. Місто опинилося під атакою ударних безпілотників.