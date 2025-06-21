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Головна Київ У Києві та низці областей тривога — яка небезпека

У Києві та низці областей тривога — яка небезпека

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Дата публікації: 21 червня 2025 23:05
Вечірня повітряна тривога в Києві та низці регіонів 21 червня 2025 року — яка загроза
Ракета в небі. Фото ілюстративне: armyinform.com
Ключові моменти Що відомо про повітряну тривогу в Києві ввечері 21 червня Де ще оголосили повітряну тривогу ввечері 21 червня

Повітряну тривогу оголосили в Києві зараз, пізно ввечері в суботу, 21 червня. Також червоні на карті повітряних тривог деякі області.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування балістики.

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Загроза балістики ввечері 21 червня 2025 року
Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про повітряну тривогу в Києві ввечері 21 червня

Повітряну тривогу у столиці оголосили о 23:03. Військові зазначили, що є загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. До того ж станом на 22:42 фіксували активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що тривогу оголосили через загрозу застосування балістики. Усіх, хто перебуває у столиці, закликали скористатися укриттями та перебувати там до завершення небезпеки.

Загроза балістики в Києві ввечері 21 червня 2025 року
Скриншот повідомлення Київської міської військової адміністрації

Де ще оголосили повітряну тривогу ввечері 21 червня 

Повітряна тривога ввечері 21 червня 2025 року
Карта повітряних тривог станом на 23:05 21 червня 

Станом на 23:05 повітряна тривога, крім Києва, триває в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Сумській, Харківській, Донецькій і Запорізькій областях.

Нагадаємо, у ніч проти 21 червня росіяни атакували Кременчук ракетами та дронами. У місті пролунало понад 40 вибухів.

Також ми повідомляли, що вночі 21 червня було чутно вибухи в Одесі. Місто опинилося під атакою ударних безпілотників.

Київ ракета повітряна тривога війна в Україні загроза
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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