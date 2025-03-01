Повітряна тривога у Києві та низці областей 1 березня через дрони

Ворожий дрон у небі. Ілюстративне фото: mil.in.ua

Повітряну тривогу оголосили прямо зараз у Києві, в ніч з 28 лютого проти 1 березня. Водночас, сигнал є і інших регіонах, оскільки зафіксовано ворожі безпілотники.

Про це повідомляє Telegram Київської міської військової адміністрації та канал Повітряних сил ЗСУ.

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Тривога у Києві в ніч з 28 лютого проти 1 березня

Сигнал тривоги у столиці оголосили о 23:59 п'ятниці, 28 лютого. Через декілька хвилин у КМВА поінформували, що причиною сигналу стали ворожі безпілотники.

"Київ під загрозою атаки російськими ударними дронами. Просимо киян дотримуватись заходів безпеки: прямувати до укриттів та залишатися в безпечних місцях до відбою тривоги", — йдеться у повідомленні.

Водночас зазначимо, що ударні безпілотники росіян зафіксовано у багатьох інших регіонах України.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:06 суботи, 1 березня, карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у половині країни.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Харкові на тлі атаки ворожих БпЛА за останні півтори години було чути багато вибухів. Ба більше, зафіксовано багато прильотів.

Також ми писали, що один з дронів влучив по медичному закладу у Шевченківському районі Харкова. Там почалася пожежа і відомо, що у будівлі перебувають люди.