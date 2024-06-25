Повітряна тривога 25 червня — яка небезпека

У Києві та у декількох областях лунає повітряна тривога — яка загроза
У вівторок, 25 червня, в Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Наразі існує загроза застосування балістичного озброєння.
Про це повідомили Повітряні сили.
Повітряна тривога 25 червня
О 22:24 Повітряні сили України повідомили, що в областях, в яких оголошена тривога, існує загроза застосування балістичного озброєння в областях.
Станом на 22:50 карта повітряних тривог по Україні наразі виглядає так.
Нагадаємо, 24 червня російські війська обстріляли Дніпропетровську область. Ранені чотири людини. Пошкоджені агрофірми, чотири багатоквартирні та чотири приватні будівлі, п'ять господарських споруд.
Раніше окупанти влучили у багатоповерховий будинок у Торецьку Донецької області. Там частково зруйновано один із під'їздів. Постраждала одна жінка — її госпіталізували.
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