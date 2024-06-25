Повітряна тривога 25 червня — яка небезпека

Ракети в небі. Ілюстративне фото: відкриті джерела

У вівторок, 25 червня, в Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Наразі існує загроза застосування балістичного озброєння.

Про це повідомили Повітряні сили.

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Повітряна тривога 25 червня

О 22:24 Повітряні сили України повідомили, що в областях, в яких оголошена тривога, існує загроза застосування балістичного озброєння в областях.

Скриншот допису Повітряних сил

Станом на 22:50 карта повітряних тривог по Україні наразі виглядає так.

Повітряна тривога в Україні. Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, 24 червня російські війська обстріляли Дніпропетровську область. Ранені чотири людини. Пошкоджені агрофірми, чотири багатоквартирні та чотири приватні будівлі, п'ять господарських споруд.

Раніше окупанти влучили у багатоповерховий будинок у Торецьку Донецької області. Там частково зруйновано один із під'їздів. Постраждала одна жінка — її госпіталізували.