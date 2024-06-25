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У Києві та у декількох областях лунає повітряна тривога — яка загроза

25 червня 2024 22:34
оновлено: 23:03
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Бригадир Софія
редактор
Повітряна тривога 25 червня — яка небезпека
Ракети в небі. Ілюстративне фото: відкриті джерела
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У вівторок, 25 червня, в Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Наразі існує загроза застосування балістичного озброєння.

Про це повідомили Повітряні сили.

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Повітряна тривога 25 червня

О 22:24 Повітряні сили України повідомили, що в областях, в яких оголошена тривога, існує загроза застосування балістичного озброєння в областях.

Скриншот допису Повітряних сил
Скриншот допису Повітряних сил

Станом на 22:50 карта повітряних тривог по Україні наразі виглядає так. 

Повітряна тривога в Україні. Джерело: alerts.in.ua
Повітряна тривога в Україні. Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, 24 червня російські війська обстріляли Дніпропетровську область. Ранені чотири людини. Пошкоджені агрофірми, чотири багатоквартирні та чотири приватні будівлі, п'ять господарських споруд.

Раніше окупанти влучили у багатоповерховий будинок у Торецьку Донецької області. Там частково зруйновано один із під'їздів. Постраждала одна жінка — її госпіталізували. 

Київ
війна
Україна
Київська область
повітряна тривога
війна в Україні
Повітряні Сили ЗСУ

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